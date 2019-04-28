舌頭除了味覺功能 也能聞到味道

2019-04-28 18:54 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



原來舌頭有嗅覺功能！味覺與嗅覺的相互作用，能幫助人類大腦更完全解讀將入腹中的食物或飲料。過去認為兩者的受器是分工明確的。不過近期一項研究發現，老鼠的味覺皮質被移除後，嗅覺也會連帶受影響。因此研究人員將對哺乳類動物的舌頭是否有味覺功能，做後續的研究。

根據《每日醫學新聞》報導，該實驗研究人員使用遺傳和生化技術，測試小鼠的味蕾（稱為小鼠味乳頭細胞）對氣味分子是否有反應。接著他們也測試了人類蕈狀乳頭細胞的實驗室培養物，結果顯示，兩者均含嗅覺受體。

該團隊再使用一種稱為鈣成像的科學技術，分析實驗室培養出的人類蕈狀乳頭細胞，如何對氣味分子做出反應，結果顯示，兩者間的相互作用與一般氣味受體細胞非常相似。

根據《紐約郵報》報導，科學家表示，這項研究結果或能說明，不同於過去認知的大腦，舌頭才是感知食物中酸、甜、苦、鹹和鮮味的部位。同一細胞中同時存在嗅覺與味覺受體的發現意味著未來研究的更多可能性。

此研究有助於解釋氣味分子影響味覺的方式，或許能對某些疾病的治療與控制有幫助，例如，未來可能研發出由嗅覺控制的味覺調節劑，幫助糖尿病患者或肥胖族群，以避免過量鹽、糖和脂肪的攝入。

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