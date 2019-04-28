調節過度飲食 關鍵在大腦迴圈

2019-04-28 18:54 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



原來某個腦內迴圈是造成過度飲食的元凶！研究顯示，身體之所以有這樣的機制，跟大腦中杏仁核中央核一個腦內迴圈有關。

許多時候即使不餓，我們仍無法克制自己把高熱量零食吃個精光。從演化的角度來看，在野外隨時可能面臨飢餓，因此儘可能多吃高營養食物是有意義的。而如今即便食物不虞匱乏，人體本能仍使我們特別喜愛高熱量食物。

據《每日醫學新聞》報導，身體在食物攝取上有兩種機制，一種是穩態餵養法(homeostatic feeding)另一種是享樂餵養法(Hedonic feeding)。在穩態餵養法的狀況下，動物攝取食物到身體擁有足夠能量便會停止；享樂餵養法的情況則是，當食物特別美味且營養充足，動物便會受到驅使攝取超過所需的量。

即便現在人類大腦已經過演化，能克服這樣的原始衝動，但許多時候仍會一不小心攝取過多熱量。近年來研究人員致力於研究穩態餵養法的機制，卻一直沒有明顯的成效，研究人員近期決定將享樂餵養法的機制納入研究範圍。

據《科學時代 》報導，一個最新的研究團隊參考過去的研究成果，了解到「痛敏肽」(nociceptin)是享樂餵養法作用的關鍵要素，且與穩態餵養法豪無關聯。研究人員先鎖定囓齒類動物腦中，與享樂餵養法作用有關的大腦迴圈，再去除該迴圈中半數製造痛敏肽的神經元，而結果顯示，暴食的程度降低了。

研究人員發現，與享樂餵養法作用有關的大腦迴圈起源於杏仁核的中央核，也就是主要掌控動物情緒反應的部位。於是得知，杏仁核不止與疼痛、焦慮和恐懼等情緒有關，更參與了調節飲食攝取量的過程。

此為首項說明杏仁核與進食愉悅感之間連結的研究，而科學家解釋，研究的下一階段便是要尋找能夠幫助肥胖與暴食症患者的新療法。

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