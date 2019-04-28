428兒童保護日 LuLu化身護童快閃

2019-04-28 19:39 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



藝人黃路梓茵（LuLu）受邀擔任兒保大使，28日與家扶兒童一起上街快閃。（photo by施養正/台灣醒報） 分享 facebook 「孩子越來越少，受虐兒卻沒有減少。」藝人黃路梓茵（LuLu）受邀擔任兒保大使，28日身著紅短衫搭配連身牛仔裙，與家扶基金會的孩子們一同化身「護童者聯盟」，為「428世界兒童保護日」快閃活動揭開序幕，並宣布在全國舉行24場活動，號召萬人上街一起「用愛包圍受虐兒」。

兒少受虐頻傳

LuLu說，今年兒童虐待事件頻傳，從「買肉圓不加辣」到日前的「泰山姊弟命案」，讓她為兒童感到惶恐，她也說，「媽媽本身從事褓姆工作，近來也有多起褓姆虐兒案件，實在於心不忍。」

她同時表示，除了大人保護孩子，孩子若能提升自我保護意識，受虐當下也能成為保護自己的小英雄。並呼籲大家一同響應「兒童保護日」，28日她也和家扶兒童一起在台北101前的LOVE廣場一起跳兒保體操，期望社會達成「零兒虐」的終極目標。

據衛服部統計，2018年全國兒少保護案件共有4,175人次兒少遭虐待，對照兒少人口，2018年較2017年減少近10萬人，案件總數卻增加40件，出生兒減少，受虐數卻大幅增加，顯示兒少保護議題應該要被社會高度重視。

此外，2018年兒少受虐年齡層又以「12歲至未滿15歲」為最多，但總體案件約20%，「9歲至未滿12歲」也佔近19%，家扶基金會提醒，除學齡期兒少須仰賴學校關注外，另有超過3成的學齡前受虐案例，更需社區鄰居一同關心。

力行「不閉打小孩」

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳表示，父母在壓力無法調適下，易遷怒無反抗能力的孩子。因此家扶鼓勵親子相處時「不」要生氣、「閉」上眼睛、「打」給家扶、擁抱「小」孩10秒鐘，並與「孩」子大笑10聲，幫助家長緩和情緒，降低遺憾發生的機率。

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