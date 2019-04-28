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無人機在阿里山成功運血清 台灣可能創國際紀錄

2019-04-28 18:24中央社 台北28日電

無人機。路透
無人機。路透
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阿里山鄉里佳衛生室日前迎接「貴客」，是一台從阿里山衛生所出發、裝載抗蛇毒血清的無人機。疾管署專家讓無人機成功克服高山、高低海拔落差和溫控挑戰，且可能寫下國際紀錄。

偏鄉的醫療資源普遍較為缺乏，如果發生急難救助事件，能多快取得資源，往往是救命關鍵。台灣每年有超過千人被毒蛇咬傷，需要抗蛇毒血清治療，但偏鄉衛生所未必有足量的血清。為了突破瓶頸，疾管署和交通部的合作計畫「大膽」試行，想靠無人機送血清。

疾管署防疫醫師劉宇倫接受中央社記者採訪時表示，過去聯合國、民間醫療組織都有嘗試用無人機運送緊急醫療物資。2018年底，國際曾有無人機成功載送疫苗的紀錄。國際組織也嘗試在亞馬遜雨林靠無人機送抗蛇毒血清，但機器卡在椰子樹上，以失敗告終。

劉宇倫說，要讓無人機運送醫療物資，可靠3D軟體模擬行進路線，協助排除有障礙物的途徑，在航線上飛行幾乎不會有問題；最難的是起飛跟降落，必須再三模擬，才能縮小誤差。加上目前起迄點沒有裝設即時動態定位系統（RTK），起飛地跟降落地都必須有操作無人機的「飛手」在場，也增加實務複雜度。

為了挑戰偏鄉醫療物資運送，疾管署團隊選擇必須跟救命時效賽跑的抗蛇毒血清，且選定高山、地勢崎嶇的阿里山區為試飛點，規劃從阿里山鄉衛生所飛到里佳衛生室。

但高山環境不比平地，無人機飛行時除要考量天候，還要注意訊號不能斷訊，或只能靠GPS幫忙定位。阿里山鄉衛生所到里佳的直線距離雖只有7公里，但路途崎嶇，且高低海拔落差達500到600公尺，無人機必須飛過山谷、翻過一座山才能到目的地。

克服了高海拔地形，還有一個難題等著。劉宇倫說，抗蛇毒血清必須保存在攝氏2到8度，勢必得要加裝保冷設備，但又不能太重，以免無人機飛不上去或電力耗損過快而折返。

劉宇倫說，國際其他案例曾有用保麗龍充當保冰箱再搭配冰塊保溫，但溫度只要調控不當，疫苗或血清就會耗損。團隊決定用冰箱，但一開始溫度最低只能到12度就降不下來，後來找廠商加裝了智能晶片，做成簡便型溫控冰箱，且也花了一番功夫，才順利把冰箱裝上無人機。

這一趟阿里山偏鄉無人機物流測試活動在4月19日順利完成任務，證明利用無人機可讓抗蛇毒血清供應克服地形限制，將原本需要1小時車程的運輸時間，大幅降低到僅需10分鐘就能抵達，有助提升山區緊急醫療資源。

劉宇倫表示，根據目前可收集到的國際資料，台灣此次的成功經驗，可能是國際首次成功利用無人機在高山載運抗蛇毒血清的紀錄。

新世代智慧防疫行動計畫主持人、疾管署副署長莊人祥表示，要靠無人機常態載送醫療物資還有技術和法規需要完備，但如果未來運作模式發展順利，不只抗蛇毒血清，其他慢性病藥物，如糖尿病人的胰島素、結核病、或高山症藥物等，都可望靠這種方式運送，解決偏鄉醫療困境。

夏季易有毒蛇咬傷事件，劉宇倫提醒，民眾如不慎被毒蛇咬傷請保持鎮定，牢記「五要五不」。五要為，要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵、要脫飾品，避免肢體腫脹、要包傷口上緣，減緩毒液擴散、要保持冷靜並儘速就醫。

五不則為，不割開傷口，避免感染、不用嘴吸出毒液，避免感染、不冰敷，避免組織壞死、不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用、不延誤就醫，耽誤治療時機。

阿里山無人機
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