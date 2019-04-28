台大研究發現 藍光可刺激毛囊活化再生新髮

2019-04-28 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



3C藍光刺激眼睛，可能會造成眼睛病變，也會影響睡眠生理週期；不過台大醫院皮膚部教授林頌然進一步研究發現，外來突發性強藍光，透過視網膜上的自主感光視神經細胞，傳遞至視交叉上核（SCN），進而刺激交感神經後活化毛囊幹細胞，此成果將提供外來光線調控體內生理現象及幹細胞活性之相關研究的新方向，也獲選登上美國國家科學期刊。

林頌然指出，這項研究發現，讓小鼠每天暴露在強光（特別是藍光）數分鐘，可以活化毛囊幹細胞再生新髮；小鼠受到強藍光刺激後，視網膜內的內生感光視神經細胞作為受體，向視交叉上核發出訊號，隨後活化全身交感神經，致使皮膚中的去甲腎上腺素釋放增加，最後活化毛囊幹細胞，這項反應並不影響小鼠原有的日夜生理周期。

這項研究揭示了視網膜內的內生感光視神經細胞調節自主神經系統的新功能，以及提出眼睛與控制生腦區有多重神經迴路，來控制許多不同的生理功能的可能性。