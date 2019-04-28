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路跑遇路倒 三總美女護理師聯手搶回一命

2019-04-28 17:13聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

三軍總醫院2名急診護理師薛勤晴、雷蕙寧，今天上午參加世界地球日路跑活動，在半馬16公里處百齡橋附近，遇到一名年輕參賽者路倒休克，二人立即上前協助急救，一人做CPR、一人協助利用AED電擊器電擊，最後順利救回該名休克跑者的性命。

雷蕙寧受訪時指出，她與薛姓護理師今天休假參加路跑，沒想倒過程中看到前面有一群人圍觀，跑上前去發現有一名20出頭的年輕女跑者倒在地上，已失去呼吸心跳，她們二人立即表明自己是急診護理師的身分，並協助急救。

由於該跑者在她們抵達前就已倒地，同行的友人為她做CPR，但未恢復心跳，二位護理協助接手時，大會醫療人員也拿來了AED心臟電擊器，因此她們分工合作，薛勤晴做CPR、雷蕙寧做電擊，最後在電擊一次，接著再做二分鐘CPR之後，該名路倒跑者恢復心跳呼吸，並由到場的急救隊人員協助送醫；薛勤晴、雷蕙寧二人也接著跑完最後行程，拿到完賽證明。

雷蕙寧說，去年她參加同一場賽事也碰遇倒一名路倒選手，並協助急救；但去年的參賽者是因為中暑而昏倒，雖意識不清，但仍有呼吸心跳，因此她與其他跑者一起協助在該參賽者身上澆水、協助散熱；而今天路倒的選手推斷是心臟問題。

三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡指出，近來天氣悶熱，參加路跑的民眾要注意熱適應及水分補充問題，避免逞強，以免中途不適而出狀況。

朱伯齡說，文獻顯示，路跑猝死比率非常低，約一萬至五萬分之一，大部分是冠狀動脈心臟病造成，如果已知自已有心臟疾病，就盡量不要參加路跑，但許多冠狀動脈心臟病患者，自己原本不曉得有相關問題，而在路跑過程中因為流汗缺水，使得血液變濃稠，可能會引起突發性心臟疾病，因此在路跑過程中，補充水分相當重要，約每15-20分鐘要喝一次水，每次200-300c.c. 。

此外，在悶熱季節參加路跑，最常見的問題就是中暑，朱伯霖說，如果有意在較熱的季節參加路跑，就應該增加參與活動前的「熱適應」，也就是在同樣溫度環境下，慢慢增加跑步量，而參加路跑前如果有拉肚子、感冒或睡眠不足狀況，可能會因為脫水、體力較差，使得身體散熱能力變差，因此路跑前如果身體出現小毛病，也千萬得審慎評估，無須逞強。

三總急診護理師薛勤晴（左）、雷蕙寧，參加世界地球日路跑活動協助急救休克跑者，搶回...
三總急診護理師薛勤晴（左）、雷蕙寧，參加世界地球日路跑活動協助急救休克跑者，搶回一條生命。圖／雷蕙寧提供
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世界地球日路跑活動有參賽者路倒失去呼吸心跳，在三總急診護理師協助下救回一命。圖／...
世界地球日路跑活動有參賽者路倒失去呼吸心跳，在三總急診護理師協助下救回一命。圖／雷蕙寧提供
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路跑CPR中暑
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