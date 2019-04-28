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梅雨季第一道鋒面周三報到 一張圖看雨怎麼下

2019-04-28 16:42聯合報 記者陳智華╱即時報導

5月1日起有鋒面影響台灣，可說是今年梅雨季的第一道鋒面。 圖／聯合報系資料照片
5月1日起有鋒面影響台灣，可說是今年梅雨季的第一道鋒面。 圖／聯合報系資料照片
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梅雨季要開始了，氣象局今天指出，第一道鋒面周三來報到。

氣象局稍早在臉書粉絲專頁「報天氣-中央氣象局」貼出一張本周天氣概況圖，讓民眾馬上了解本周雨會怎麼下。

氣象局說，時序逐漸進入5月，即將正式進入台灣梅雨季。梅雨季是夏季季風開始增強，逐漸取代冬季季風的轉換期，這段期間開始天氣也會變得劇烈。

氣象局指出，今年梅雨季的第一波梅雨鋒面周三（5月1日）報到，但這波鋒面移動得較快，還沒有滯留的特性，影響時間近一天，大範圍西南氣流也還沒串連得很好，但還是容易伴隨瞬間大雨、雷擊與強陣風，鋒面通過時要特別注意。

也就是29日、30日（周一、周二）各地大多為多雲到晴的天氣，主要降雨在午後，下周一午後雷陣雨範圍較廣，各地山區、平地都有機會，下周二則侷限在山區；白天氣溫較高，各地高溫普遍在32到34度，局部地區如內陸、盆地及縱谷有機會再高一些。

下周三、下周四（5月1日、2日）受梅雨季第一道鋒面影響，天氣轉趨不穩定，各地皆有短暫陣雨或雷雨發生機率，西半部及東北部局部地區不排除會有短時強降雨等較為劇烈的天氣發生，由於降雨明顯，各地氣溫會下降。

下周五、下周六（3日、4日）台灣附近水氣仍多，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。

梅雨季第一道鋒面周三報到。圖╱氣象局提供
梅雨季第一道鋒面周三報到。圖╱氣象局提供
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梅雨氣象局
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