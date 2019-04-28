親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

「不可能支持郭台銘」 蔡正元：和他弟弟有血海深仇

BRITA響應世界地球日減塑路跑 雙寶爸江宏傑的隨身法寶就是它

2019-04-28 14:35聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

國家地理頻道今主辦「2019世界地球日路跑—要塑膠還是要地球？」減塑路跑活動，BRITA台灣除了持續贊助「世界地球日路跑活動」，獨家首創於路跑活動現場提供以濾淨裝置處理的純淨飲水供參加者飲用之外，本次更攜手BRITA活動大使江宏傑一起呼籲全民落實減塑，以重複使用的濾水壺取代飲用瓶裝水，愛地球的最好方式就是立刻實現「濾」生活！

江宏傑表示，除了外食必定自備餐具吸管，平常外出訓練、或帶小孩出去玩的時候，都需要隨身準備飲水，以前為了方便都習慣花錢買瓶裝水，但認識BRITA之後，逐漸地養成準備「隨身型濾水瓶」的習慣，也為女兒準備了專用水壺，不僅可以減少使用寶特瓶，同時還可達到淨水的好處，兼顧喝水品質與環保。

BRITA台灣碧然德公司總經理金則蕙也指出，台灣人每年約丟棄超過45億支寶特瓶，其中大多數為瓶裝水，塑膠廢棄物產量驚人。以BRITA濾水壺為例，每個濾水壺生產過程的碳足跡只有等量瓶裝水的3.6%，使用一年的濾水量就可以取代2,000支瓶裝水。且只要善用且重複利用優質塑膠產品，亦能達成有效減塑的第一步！

即日起至5/10止，至BRITA Taiwan官方臉書分享活動環保影片，分享達2,000人次BRITA將與地方政府合作進行水質淨化計畫，並會從公開分享者中抽出10位加碼贈送BRITA STYLE純淨濾水壺。另外，即日起至5/12同步推出「BRITA x Earth Day Run聯名不鏽鋼環保餐具組」滿額禮，邀請消費者一起為節省資源共同努力。

BRITA推廣健康喝好水的同時，也持續以環保理念回饋社會。(左為BRITA台灣碧...
BRITA推廣健康喝好水的同時，也持續以環保理念回饋社會。(左為BRITA台灣碧然德公司總經理金則蕙，右為BRITA活動大使江宏傑）圖／BRITA提供
分享
BRITA活動大使江宏傑表示，隨身準備BRITA隨身型濾水瓶，就可避免使用寶特瓶...
BRITA活動大使江宏傑表示，隨身準備BRITA隨身型濾水瓶，就可避免使用寶特瓶，兼顧喝水品質與環保。圖／BRITA提供
分享
每個BRITA濾水壺生產過程的碳足跡只有等量瓶裝水的3.6%，使用一年的濾水量就...
每個BRITA濾水壺生產過程的碳足跡只有等量瓶裝水的3.6%，使用一年的濾水量就可以取代2,000支瓶裝水。圖／BRITA提供
分享
BRITA鼓勵消費者多加利用濾水壺、濾水瓶，獨家首創於路跑活動現場提供以濾淨裝置...
BRITA鼓勵消費者多加利用濾水壺、濾水瓶，獨家首創於路跑活動現場提供以濾淨裝置處理的純淨飲水。圖／BRITA提供
分享

路跑世界地球日
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

台東見日暈奇觀 疑飛彈尾煙讓它「一箭穿心」

2019-04-28 13:23

有利「幼小銜接」 私幼業者支持五歲幼教義務化

2019-04-28 12:40

台鐵要雪恥！美學小組首抓「29輛觀光列車」開刀

2019-04-28 10:12

神明來託夢還是亂夢？ 受玄宮三步驟教你驗證真偽

2019-04-28 10:12

油價連七漲！29日起汽油漲0.1元 95無鉛30.1元

2019-04-28 12:22

台東上午日暈異象 看天拍照成全民運動

2019-04-28 13:59

立法院明審教師法 家長團體發起汰除惡師守護之夜

2019-04-28 13:39

當年為池上米扔蛋 「他」今成池上文化大將

2019-04-28 13:32

愛肝達人站／肝病了不吭聲 等到痛就慘了

2019-04-28 13:32

健康相談室／多跨大步走路 降低骨鬆風險

2019-04-28 13:32

飲食正常大三生血便 竟是腸癌晚期

2019-04-28 13:32

池畔竹筏奏古曲 池上音樂會宛如「古裝電影」

2019-04-28 13:29

台鐵美學小組成員 把罵台鐵最兇的統統找來

2019-04-28 13:18

台鐵成立美學小組 首要開刀29輛觀光列車

2019-04-28 13:18

氣象局：今午後「三地區」慎防大雨

2019-04-28 12:34

睡前運動助眠？ 醫師：要選對時間

2019-04-28 12:30

台東正午天空出現這現象 鄭明典：這麼清楚不常見

2019-04-28 11:50

機捷5月1日起全線可行動支付 首周「獎」不停

2019-04-28 11:27

老奶奶無子嗣遺囑賣房做公益 得1234萬全助清寒生

2019-04-28 11:20

桃機第三航廈趕進度 業者盼先確保2千外勞額度

2019-04-28 10:26

台鐵美學小組怎組成？ 花博設計長：把罵最兇的都找來

2019-04-28 10:21

當年他為池上米丟雞蛋抗議 今分享冠軍米秘訣

2019-04-28 09:45

提升人工受孕率 靜宜大學團隊研發出專利技術

2019-04-28 09:42

納管或勒令退出市場？看各國怎麼處理Uber問題

2019-04-28 09:40

西半部多雲到晴 午後留意較大雨勢

2019-04-28 09:01

食物森林嘉年華 聯電人攜眷投身生態保育

2019-04-28 09:00

吳德榮：周三梅雨季第一道鋒面影響 注意劇烈天氣

2019-04-28 07:24

請移工看護家庭 8成不知還有補助

2019-04-28 00:14

顧老假行不行？／工商大老：別再增加企業成本

2019-04-28 00:14

顧老假行不行？／勞動部： 勞保就保負擔吃重

2019-04-28 00:14

每年十幾萬人因照顧離職！ 民團爭取顧老假

2019-04-28 00:14

大福彩最後一次頭獎摃龜 超過25萬注獎金翻5.5倍

2019-04-27 22:28

最後一期大福彩出爐！3.7億元頭獎是你嗎？

2019-04-27 21:14

病人安全也走高科技 醫界導入就醫幫手APP

2019-04-27 20:44

當烏鴉邂逅櫻花 初創作繪本、她奪文學獎首獎

2019-04-27 18:29

花蓮地震規模3.7 最大震度4級

2019-04-27 18:13

不當植物人！預立醫療決定書 擁有尊嚴善終

2019-04-27 16:58

影／無人機化身救難小英雄 只要十分鐘送血清上阿里山

2019-04-27 16:31

家有移工看護 仍可申請最高1萬元長照服務補助

2019-04-27 14:49
看更多

熱門文章

大福彩最後一次頭獎摃龜 超過25萬注獎金翻5.5倍

2019-04-27 22:28

最後一期大福彩出爐！3.7億元頭獎是你嗎？

2019-04-27 21:14

台東正午天空出現這現象 鄭明典：這麼清楚不常見

2019-04-28 11:50

神明來託夢還是亂夢？ 受玄宮三步驟教你驗證真偽

2019-04-28 10:12

台鐵要雪恥！美學小組首抓「29輛觀光列車」開刀

2019-04-28 10:12

殺破狼周運勢／雙子財務情況混亂 巨蟹工作效率極佳

2019-04-28 00:00

吳德榮：周三梅雨季第一道鋒面影響 注意劇烈天氣

2019-04-28 07:24

大福彩最終回頭獎仍槓龜 逾25萬注拿5.5倍獎金

2019-04-27 22:28

請移工看護家庭 8成不知還有補助

2019-04-28 00:14

大福彩第108034期開獎

2019-04-27 21:03

每日星座運勢／天秤充滿活力的一天 愛情特別順利

2019-04-28 00:00

頂級壽司吃到飽又來了！限時31天 「三燔本家」干貝、海膽、碳烤無限吃！

2019-04-27 16:36

台鐵美學小組怎組成？ 花博設計長：把罵最兇的都找來

2019-04-28 10:21

桃機第三航廈趕進度 業者盼先確保2千外勞額度

2019-04-28 10:26

每年十幾萬人因照顧離職！ 民團爭取顧老假

2019-04-28 00:14

當年他為池上米丟雞蛋抗議 今分享冠軍米秘訣

2019-04-28 09:45

台東見日暈奇觀 疑飛彈尾煙讓它「一箭穿心」

2019-04-28 13:23

日本和牛＋澳洲和牛＋伊比利豬！老乾杯肉控拼盤 讓媽媽一次吃3種美味

2019-04-27 16:38

台灣家貓數4年激增143%！ 難怪這些貓奴課越開越多

2019-04-28 11:00

不當植物人！預立醫療決定書 擁有尊嚴善終

2019-04-27 16:58

花蓮地震規模3.7 最大震度4級

2019-04-27 18:13

氣象局：今午後「三地區」慎防大雨

2019-04-28 12:34

顧老假行不行？／工商大老：別再增加企業成本

2019-04-28 00:14

【生活點滴】黃珠玉／專業

2019-04-28 06:00

納管或勒令退出市場？看各國怎麼處理Uber問題

2019-04-28 09:40

老奶奶無子嗣遺囑賣房做公益 得1234萬全助清寒生

2019-04-28 11:20

【生活的風景】小孟／菜市場美學

2019-04-28 06:00

【童言童語】庭院深深／還在考慮要選誰

2019-04-28 06:00

飲食正常大三生血便 竟是腸癌晚期

2019-04-28 13:32

失散多年的兄弟？日本一對貓狗兄弟爆紅

2019-04-28 11:01

提升人工受孕率 靜宜大學團隊研發出專利技術

2019-04-28 09:42

台東上午日暈異象 看天拍照成全民運動

2019-04-28 13:59

顧老假行不行？／勞動部： 勞保就保負擔吃重

2019-04-28 00:14

只要13元！大戶屋「白飯升級」 小魚飯、五穀飯任你選

2019-04-27 15:34

木村光希Kōki現身全球最新、最大MCM旗艦店 一身經典圖騰超有巨星氣勢

2019-04-27 17:43

睡前運動助眠？ 醫師：要選對時間

2019-04-28 12:30

AllSaints解構動物紋風格 讓夏季穿搭也能狂野一番

2019-04-27 21:14

當烏鴉邂逅櫻花 初創作繪本、她奪文學獎首獎

2019-04-27 18:29

油價連七漲！29日起汽油漲0.1元 95無鉛30.1元

2019-04-28 12:22

新竹快閃14天！超萌「拉拉熊冰淇淋聖代」這裡獨賣

2019-04-28 11:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top