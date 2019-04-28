BRITA響應世界地球日減塑路跑 雙寶爸江宏傑的隨身法寶就是它

2019-04-28 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



國家地理頻道今主辦「2019世界地球日路跑—要塑膠還是要地球？」減塑路跑活動，BRITA台灣除了持續贊助「世界地球日路跑活動」，獨家首創於路跑活動現場提供以濾淨裝置處理的純淨飲水供參加者飲用之外，本次更攜手BRITA活動大使江宏傑一起呼籲全民落實減塑，以重複使用的濾水壺取代飲用瓶裝水，愛地球的最好方式就是立刻實現「濾」生活！

江宏傑表示，除了外食必定自備餐具吸管，平常外出訓練、或帶小孩出去玩的時候，都需要隨身準備飲水，以前為了方便都習慣花錢買瓶裝水，但認識BRITA之後，逐漸地養成準備「隨身型濾水瓶」的習慣，也為女兒準備了專用水壺，不僅可以減少使用寶特瓶，同時還可達到淨水的好處，兼顧喝水品質與環保。

BRITA台灣碧然德公司總經理金則蕙也指出，台灣人每年約丟棄超過45億支寶特瓶，其中大多數為瓶裝水，塑膠廢棄物產量驚人。以BRITA濾水壺為例，每個濾水壺生產過程的碳足跡只有等量瓶裝水的3.6%，使用一年的濾水量就可以取代2,000支瓶裝水。且只要善用且重複利用優質塑膠產品，亦能達成有效減塑的第一步！