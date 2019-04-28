台東見日暈奇觀 疑飛彈尾煙讓它「一箭穿心」

2019-04-28 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東天空今天出現自然奇景「日暈」現象，由於日暈又大又圓，很難不發現它的存在，民眾不是停下腳步抬頭看，就是拿起手機拍攝，甚至不少民眾搞起KUSO自拍照，頭頂發光，好比神明，臉書社群幾乎被日暈照洗版。台東氣象站表示，這是陽光折射空氣中的冰晶所造成的自然現象，也代表空氣水氣旺盛。

「天有異相？」「好特別喔！、「這是神蹟嗎？」不少民眾看到天空的日暈，都感到驚奇！並開始各自解讀議論開來，更多人將拍下的照片上傳臉書或LINE群組分享，臉書社群幾乎被日暈照洗版，且照片一張比一張漂亮，一張比一張清晰，特別的是還有疑似飛彈試射後留下一箭穿心的影像。

氣象站主任黃瑞中表示，「暈」是太陽和月亮周遭有形如光輪的大氣光學現象，環繞太陽周圍光環稱為日暈，環繞月亮周圍光環，則稱為月暈，因天空大量卷層雲存在，當太陽或月亮被薄的卷層雲遮掩時，光線通過冰晶產生折射及受冰晶的反射，而出現一個或兩個以上的彩色光環，這種光圈或光斑、光弧的光學現象，統稱為「暈象」。