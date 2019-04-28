睡前運動助眠？ 醫師：要選對時間

2019-04-28 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



40歲的林先生白天上班忙碌，下班後還要接送小孩，但很希望能養成規律的運動習慣，因此利用晚上空檔運動，可是這幾年來卻發現身體處於越來越疲倦狀態，夜間入睡困難，即使入睡了又有淺眠的困擾，讓他夜夜無法好眠。

規律運動有意身體健康，但是否睡前運動一定能幫助入眠？收治患者的聯安診所院長鄭乃源表示，規律運動雖然能幫助睡眠，運動強度與時間也需配合年齡及身心狀況調整，若睡前做激烈運動，可能使大腦難以休息而影響睡眠品質。

現代人都過於忙碌，身心壓力都較高，容易有自律神經系統失衡的情況，睡前的時間更需要讓自己好好放鬆，才能有個較好的睡眠品質。鄭乃源表示，若在睡前4小時內做打籃球、快跑、游泳等相對激烈運動，可能會讓交感神經過於活躍，大腦難以進入休息狀態，而干擾睡眠品質；建議民眾在睡前4小時內避免激烈運動，才有助於充份修復身體一整天的疲憊。

此外，睡眠品質好，有助於調節體內荷爾蒙的機制、協助新陳代謝、幫助細胞與體內組織的修復再生等等。鄭乃源說，很多人因為工作或是日常生活的種種壓力，而常常第一時間捨棄「睡眠」，等到已夜不成眠時，才驚覺睡眠的重要性。