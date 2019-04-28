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油價連七漲！29日起汽油漲0.1元 95無鉛30.1元

2019-04-28 12:22聯合報 記者張語羚╱即時報導

台灣中油公司自明（29）日凌晨零時起汽油價格調漲0.1元，柴油調漲0.5元，已是連續7周調漲，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.3元。

本周受美國通令全球5月起停止進口伊朗原油，違者將施以最嚴厲金融制裁影響，帶動國際油價跳漲，創下去年10月底以來最高價。本周調價指標7D3B周均價為每桶73.59美元，較前周70.83美元上漲2.76美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.026元，國內油價依公式計算漲幅為3.19%，按浮動油價調整原則，本周汽、柴油每公升應各調漲0.9元及0.6元。

不過中油指出，本周油價調整同時面臨亞鄰最低價限制（以92無鉛汽油為計算基準）及油價平穩措施之緩漲吸收（以95無鉛汽油為計算基準）。考量亞鄰最低價限制為油價機制的一部分，故本周採「先亞鄰、後平穩」方式調價，亦即先依亞鄰最低價限制進行吸收，若吸收後95無鉛汽油仍逾每公升30元，再依油價平穩措施計算吸收金額與實際調價金額。

本周依油價調整機制計算，92無鉛汽油觸及亞鄰最低價限制，故本周汽、柴油僅各可調漲0.2元及0.6元，調整後之95無鉛汽油價格為每公升30.2元，超過30元部分再依油價平穩措施，由台灣中油吸收25%，經計算本周汽、柴油每公升應各吸收0.1元，故調整後本周汽、柴油零售價應分別調漲0.1及0.5元，汽、柴油仍各有0.8元與0.1的價格由台灣中油吸收。

累計截至108年3月底止，台灣中油汽、柴油價格因抵亞鄰最低價限制及春節凍漲未能調足之吸收金額約為12.42億元。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

台灣中油強調，國內油價每周隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。

油價中油伊朗
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