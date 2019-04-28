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池畔竹筏奏古曲 池上音樂會宛如「古裝電影」

2019-04-28 13:29聯合晚報 記者何定照／台東報導

池上春耕野餐節首度舉行船上音樂會，邀南管天后王心心在大坡池演出。 記者何定照／攝...
池上春耕野餐節首度舉行船上音樂會，邀南管天后王心心在大坡池演出。 記者何定照／攝影
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四艘竹筏分載著王心心等南管音樂家，在池上大坡池邊依序出航，宛如樂曲不同聲部畫過寧靜水面。清寂蕭聲、雅麗琵琶音、禪意拍板聲時而獨奏，時而應和，最動人是王心心幽婉唱腔破水而出，震動了環坐大坡池邊草坡的觀眾，美聲、波光也共鳴了作家龍應台。

台東縣池上鄉文化藝術協會昨下午舉辦池上春耕野餐節，首度結合大坡池傳統水景與池上早年用以捕魚蝦的竹筏文化，由南管天后王心心等人獻上這場別開生面的水上音樂會。音樂會製作人盧健英說，發想這場音樂會的雲門舞集藝術總監林懷民擔心天氣影響，雖然人在上海巡迴也不停傳訊息關切，還好老天全場幫忙。

池上春耕野餐節，不同船隻載著音樂家演出。 記者何定照／攝影
池上春耕野餐節，不同船隻載著音樂家演出。 記者何定照／攝影
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王心心等人唱奏開場，音樂家們沿草坡下行彈撥唱念，池畔奏完第一曲，登上竹筏。池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢說，音樂家在竹筏上吹簫、彈琵琶、唱曲，「簡直就像古裝電影演的」。

首次水上音樂會 考驗臨場反應

首次水上音樂會考驗極大，心心南管樂坊藝術總監吳素君說，池上同時面臨中央山脈與太平洋的風夾擊，成了最難掌控因素，萬一陽光過烈或下雨，也讓團隊提心吊膽。她說，試演時竹筏群被風吹得撞在一起，正式演出，竹筏、風、水，都乖乖聽話了。

《如夢令》、《下江陵》 巧思呼應行船美景

王心心說，其實在船上很平穩，身為音樂家，面臨風與水可能改變船隻走向，「都聽神明的安排」。配合池上美景，她唱奏不少古詩詞，包括她作曲的蘇東坡《蝶戀花》、李清照《如夢令》，最後並以李白《下江陵》「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」呼應行船。

擔綱船夫的71歲池上農民張天助說，1999年竹筏文化也才復興，他就是從那時跟著老一輩學編、划竹筏。如今池上音樂會又為竹筏帶來新功能。

音樂會農民上海
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