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機捷5/1起全線可行動支付 首周「獎」不停

2019-04-28 11:27聯合報 記者林育瑩╱即時報導

行動支付也可以搭機捷了，桃園機場捷運自5月1日起，旅客只要搭乘全線21個車站，都可使用行動支付輕鬆通過閘門，機場捷運表示，不論是搭機捷出國、通勤出入等，都可享受行動支付帶來便利。並在實施一個月內推出系列優惠活動，如使用「桃捷TICKETS」APP行動購票乘車，就有機會抽中「LED立體列車票卡」，使用「國泰世華信用卡」行動購票乘車，更享有票價8折優惠。

桃園機場捷運提到，5月1日起至7日首周，凡下載「桃捷TICKETS」APP購票，並在活動期間內完成進出站的旅客，即有抽獎資格。桃捷公司將統一於5月17日，抽出每天3名「桃捷LED立體列車票卡」幸運得獎者，總計共抽出21位中獎名單。

另外，從5月1日至6月30日，凡活動期間內使用「國泰世華信用卡」於「桃捷TICKETS」APP 刷卡購票，即享車資8折優惠，最高回饋120元刷卡金。

機場捷運表示，桃捷是國家門戶、進步城市的象徵，導入行動支付滿足旅客需求，去年12月1日搶先於A1台北車站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站及A14a機場旅館站導入行動支付系統，讓往來機場的國內、外旅客體驗用一支手機，輕鬆嗶進閘門。未來桃捷公司將打造全方位行動支付場域，朝信用卡過閘服務、啟用第三方電子支付邁進，創造無零錢、無現金的消費環境，提升智慧、科技城市的形象，同時讓出入機捷的國內外旅客更加便利。

「桃捷TICKETS」

ios版連結: https://www.tymetro.com.tw/tickets_ios/

Android版連結: https://www.tymetro.com.tw/tickets_android/

「i搭桃捷」

ios版連結: www.tymetro.com.tw/app_ios

Android版連結: www.tymetro.com.tw/app_android

桃園機場捷運自5月1日起，旅客只要搭乘全線21個車站，都可使用行動支付輕鬆通過閘...
桃園機場捷運自5月1日起，旅客只要搭乘全線21個車站，都可使用行動支付輕鬆通過閘門。圖／機場捷運公司提供
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桃園機場捷運自5月1日起，旅客只要搭乘全線21個車站，都可使用行動支付輕鬆通過閘...
桃園機場捷運自5月1日起，旅客只要搭乘全線21個車站，都可使用行動支付輕鬆通過閘門。圖／機場捷運公司提供
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桃園機場捷運自5月1日起，旅客只要搭乘全線21個車站，都可使用行動支付輕鬆通過閘門。圖／機場捷運公司提供
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