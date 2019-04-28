老奶奶無子嗣遺囑賣房做公益 得1234萬全助清寒生

2019-04-28 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



老奶奶心繫公益遺愛人間！已故潘吳綺文生前在教育界服務，沒有子女的她留下一棟房子，囑託身後將賣房所得全數捐出做公益，最後由律師與潘的親人擇定財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會，今天捐出潘1234萬3196元遺產，造福弱勢學生。

潘吳綺文出生於廣東省中山縣，曾任江西省定南縣縣立初中教師等教職，婚後未育子女，於1949年同丈夫潘華甫隨國民政府來台，潘華甫因病於1959年逝世，潘吳綺文因此重返職場，在台北實踐家專（今實踐大學）等學校擔任職員自食其力，1987年退休，晚年才由姪子吳啓明、吳啟東及姪女吳欣恬、義子趙炳南等人協助照顧，2012年2月9日逝世，享壽91歲。

由於潘吳綺文在台灣沒有繼承人，生前因此立下遺囑，希望名下不動產賣出所得現金以潘華甫名義成立基金會或捐給慈善機構；遺產管理人、律師胡美慧則花近8年執行、處理遺產，潘的房子經多次法拍後，最終總算由潘的鄰居買下，賣房所得經扣稅後為1234萬3196元。

吳啓明表示，因成立新的慈善基金會需有3000萬元，大家與律師討論後，決定將潘吳綺文的遺產捐給其他慈善機構行善；考量潘吳綺文生前篤信佛教，平常生活簡樸、樂於助人，且一生多半在教育界服務、關懷愛護青年學子，最後決定將善款交由北市教育局認助清寒學生基金會執行，並以潘華甫名義行善，實現潘吳綺文遺願，也幫助清寒學子。