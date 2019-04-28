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台鐵美學小組怎組成？ 花博設計長：把罵最兇的都找來

2019-04-28 10:21聯合報 記者曹悅華╱即時報導

台鐵局長張政源4月9日對外宣布成立「台鐵美學設計諮詢審議小組」，由台中花博設計長吳漢中召集各領域專家，「把罵台鐵最兇的統統找來」，組成堅強團隊，首要開刀的就是先前被罵翻的29輛環島之星觀光列車，誓言三個月內以嶄新姿態重現世人眼前。

翻開美學小組委員名單，各個大有來頭，由擁有高知名度的吳漢中領軍，台灣創意設計中心董事長張基義、GQ國際中文版總編輯杜祖業、台灣服飾設計師協會執行長溫筱鴻、品墨設計創辦人王慶富、台灣觀光策略協會理事長游智維、中原大學建築系系主任曾光宗、銘傳大學建築系副教授褚瑞基、豪華朗機工藝術家林昆穎、驅動整合行銷導演李彥旻、台中市政府都發局總工程司蔡青宏以及台灣科技大學建築系副教授陳彥廷都在其中。

張政源說，美學小組內的成員完全都是無給職，有一些是他的好朋友，有些則是透過吳漢中推薦，設計界、建築界和時尚界的人都有，目前已在三月開過第一次會，各自提出想法然後溝通，第二次預計在5月或6月，會針對個案做探討，希望設計之初就能把美學導進來。

吳漢中說，當初願意幫張政源有三個原因，一是如果台鐵美學有救了，代表中華民國美學有救了；二來台鐵是一個影響到千百萬人的服務業，變好的話台灣環境會變更好；最後因為台鐵有豐富歷史文化資產，卻一直沒有被發揮，「不應該是外界看到的這樣而已」。

吳漢中提到很有趣的一點，當初自己在幫台鐵找人的時候，就從「罵台鐵最兇的」下手，而在深入了解後，發現這些人並不是真的想要批評台鐵，而是「愛之深責之切」，像是他說曾光宗就是標準的台鐵子弟，媽媽是台鐵基層員工，等於喝著台鐵奶水長大，對台鐵有很深的情感，所以願意進來美學小組讓台鐵更好。

「老實說，這些觀光列車很醜」，吳漢中不諱言現在台鐵就是要「從哪裡跌倒哪裡爬起來」，並不是說美學小組一成立所有美學就會變好，而是啟動一個機制，把重點挑出來給大家看，做示範跟教學目的，讓台鐵上軌道，改善國家鐵路形象。

吳漢中說，美學小組成立後最大原則便是要把設計導入，放在最前面，而不是放在最後面的救火，因為到後面是改不回來了，但一開始如果找到對的專業者，進行規畫才會有效。

委員陳彥廷表示，這次願意幫台鐵很簡單，想要台鐵從「先求有」進步到「再求好」，軟體的好可以cover硬體的好，這塊是很多企業疏忽掉的，美學經濟才是未來的趨勢，大家貢獻自己的專業，「不敢說拯救，但一定會有新的風貌」，強調這次真的不是雷聲大雨點小，「台鐵是玩真的！」

台鐵美學設計諮詢審議小組內成員各個大有來頭，圖為局長頒發聘書畫面。圖／取自台鐵局...
台鐵美學設計諮詢審議小組內成員各個大有來頭，圖為局長頒發聘書畫面。圖／取自台鐵局長張政源臉書
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