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神明來託夢還是亂夢？ 受玄宮三步驟教你驗證真偽

2019-04-28 10:12聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北蘆洲受玄宮特別製作圖表，透過「先懷疑」、「再懷疑」、「受不了來驗證」3步驟來...
新北蘆洲受玄宮特別製作圖表，透過「先懷疑」、「再懷疑」、「受不了來驗證」3步驟來驗證神明的託夢。圖／翻攝蘆洲受玄宮臉書
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鴻海董事長郭台銘近日因為媽祖託夢而宣布參加國民黨總統初選，其實民間經常流傳「託夢」說法，新北蘆洲受玄宮特別製作圖表，透過「先懷疑」、「再懷疑」、「受不了來驗證」3步驟來驗證神明的託夢。

受玄宮指出，「先懷疑」部分必須判斷是託夢還是亂夢，仔細回想夢的邏輯、神明聖號（先人）與諭示是否正常，不正常就代表是「亂夢」；另外託夢要求的事是否清晰、正道與能力範圍內，若做不到、違法的就不要想；還有最近是否常想起、擔憂或計劃某人事物，那也是代表日有所思、業有所夢。

接著「再懷疑」就是需確認是託夢還是亂夢，經常做相同的夢且夢中有正常思考與溝通，並且都是同一尊神前來聖示，而生活上不經發生與夢相關的預示。

歷經前2次的懷疑，受玄宮說，若受不了就來驗證，在夢裡詢問，若是真的話請指示到哪家廟，要去筊杯驗證。到指定的廟以後，焚香向主神稟報姓名、農曆出生年月日、地址、託夢的事情，拜請主神辯證夢境真偽。

受玄宮表示，先筊杯請示給不給問，以受玄宮為例先從玄天大上帝指示並給連續3聖杯，若無就接著二上帝、三上帝，若真的沒有也別放在心上，有緣再請示，畢竟只是夢。

若有允3聖杯的主神，接著問這場夢真的是神明所交代的事情嗎？若是也請給連3聖杯，要是沒有的話請別要放在心上，好好過日子。

受玄宮也提醒，向神明請示完後當然要完成後續的「燒金」禮儀，供養問信眾問題到處奔波的主神、神兵、神馬，到廟內筊杯驗證托夢一點都不迷信，反而是民間解開心中疑慮的另類諮詢。

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