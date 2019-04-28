當年他為池上米丟雞蛋抗議 今分享冠軍米秘訣

2019-04-28 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台東池上近年成為觀光熱點，池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢說，外界常覺得池上好像一夕暴紅，其實這和池上米成為當今重要米品牌一樣，都經過在地長年累積，「我們是五年磨一劍」。雲門舞集藝術總監林懷民等人則是池上教育文化重要推手。

成長於池上的梁正賢，由於得幫忙父母米廠，大同工學院機械系畢業後就返鄉。1994年起，他推動種有機米，一回跟著自然農法（MOA）組織赴日參訪，看到不少農產品附有生產履歷、產地標章，動念日本農產品價高一定與這相關，從2000年開始推動池上米產地證明，「這樣才能杜絕仿冒池上米」。

2002年台灣加入世界貿易組織WTO，相關條約包括得進口外國米，台灣榖價崩盤。梁正賢說，當時池上鄉公所認為榖價跌是因他們推動池上米產地證明造成，不准他們再推，氣得他隔天就帶農民去鄉公所丟雞蛋。

經過五年嚴格落實池上米檢核標準，池上米在2005年通過智慧財產局註冊，成為全台唯一擁有產地標章的米，也連得多年米冠軍。梁正賢說，如今池上米價格較當年多七成，遠遠超越以前比他們貴的米，也是去年稻榖盛產下唯一沒跌的，證明當年走產地「總量管制」、控制品質這條路乍看辛苦，其實才走得遠，也是成功唯一捷徑。

池上成為人文觀光勝地，也非一夕奇蹟。梁正賢說，2009年台灣好基金會尋找在地合作夥伴，他找來10個在地社團各出10萬元，表明合作誠意，池上這才贏得發展機會。2013年，5月先有長榮航空找金城武來拍廣告，10月又逢雲門舞集在稻田前演《稻禾》，池上人文觀光終如「搭噴射機爆發」。

最讓梁正賢感念的是，他一直覺得最難的是教育，過去池上福原國民小學文教基金會為鼓勵學生，頻發獎學金，但都效果有限。沒想到雲門演出前，林懷民要求要培訓志工，不能只是即時上陣，盛大活動意外給了學生表現舞台、成為培養自信的沃土，「林老師用看來跟教育沒直接相關的方式，解決我們苦於無解的問題。」