提升人工受孕率 靜宜大學團隊研發出專利技術

2019-04-28 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張明慧 ╱即時報導



台灣不孕症比例高達15%，平均7對夫妻即有1對不孕，少子化已成國安問題；靜宜大學校長唐傳義整合清大、北醫、台科大等人工智慧(AI)研究技術團隊，與多家生殖中心合作，透過科技部專案計畫研發出縮時影像判讀受精卵的新技術，可提升人工受孕率，已取得專利，並與產業洽談技轉中。

唐傳義組成的團隊兩年前開始即透過科技部「數位經濟前瞻技術研發與應用專案計畫」，與台北醫學大學研究團隊合作，收集醫院的歷史用藥模式，研發出「用藥錯誤辨別系統」，在醫生開藥時發出提醒預防錯誤用藥；去年也與北醫、茂盛及萬芳醫院、及華育、艾微芙等生殖醫學中心合作，深化發展出「生殖醫學」人工智慧技術。

唐傳義指出，台灣每年超過3萬4000名患者接受人工受孕療程，台灣試管嬰兒成功著床率雖達36.7%，僅次於美國排名世界第二，但每次療程平均花費30萬元，全台1年醫療費用總額達102億元，患者不僅身心飽受煎熬，經濟負擔也大。

唐傳義團隊透過生殖醫學中心資料，篩選出與胚胎成功著床有關的特徵，以胚胎影像結合生化檢測數值形成分析引擎，再以人工智慧演算模型發展胚胎品質及懷孕率預測；輔助醫師從各種治療方案中選擇受孕率最高的方式，並根據患者情況進行精準的生殖醫學，降低專業醫事人員負荷，這項電腦選胚胎系統，影像辨識已超越人工辨識，綜合其它因子，判斷正確率可達八成。

胚胎生長、分裂過程是關鍵，唐傳義團隊更進一步以人工智慧結合光動力學技術，研發出縮時影像判讀的新技術，建立非侵入性的胚胎預測系統，透過細胞向量移動，獲知細胞形變及活動力，建立成功預測模型，精準度更高，可望大幅提升人工受孕率；目前已取得專利，並有多家公司有意技轉，今年即可實際運用在臨床驗證。

以往傳統的生殖醫學療程依賴資深醫師的專業及經驗，胚胎師在有限時間內透過目測做胚胎影像判斷，加上生殖中心多以紙本記錄，尚未全面電子化，也未與病歷系統、檢驗影像設備整合，造成影像數據資料片斷，難以經驗累積及知識傳承。靜宜團隊今年將完成AI個案管理系統，以AI大數據為核心、微服務系統開發為方法，提供IVF智能化之個管平台，協助生殖醫學中心解決（HIS、LIS、實驗室管理等）各系統間數據碎片化無法整合的難題。

唐傳義表示，未來將進一步與各生殖中心結盟，建立生殖醫療資源服務平台，患者可自願提供去識別化之個案生化數值及影像等登錄上傳，除作為醫療研究人員參考，資料資訊更可透明化，讓醫病共同決策，也能幫助民眾「輕鬆」備孕，甚至可透過不孕症治療患者佩戴手環、晶片帶等，進一步了解患者的生活型態、居家生活，提供對策，以更有「溫度」的方式改善醫病關係。