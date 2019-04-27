大福彩最後一次頭獎摃龜 超過25萬注獎金翻5.5倍

2019-04-27 22:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



大福彩今天最後一次開獎，開獎結果從貳獎至普獎逾25萬注中獎，爽拿5.5倍獎金。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

大福彩今天最後一次開獎，頭獎在連續97期未開出後，今天仍然摃龜，因此累積3.82億元獎金，將分配給其餘獎項，台彩估算，超過25萬注中獎獎項，獎金翻了5.5倍，貳獎更從原本的25萬元，翻倍到138萬6296元。

大福彩今晚最後一次開獎後走入歷史，今天的中獎號碼為18、24、20、35、8、31、6，特別號32。

【中央社／台北27日電】

大福彩今天最後一次開獎，儘管頭獎獎金達新台幣3.82億元，因無人中獎，獎金重新分配至其他有人中獎的獎項，較原本提高5.5倍。開獎結果從貳獎至普獎逾25萬注中獎，爽拿5.5倍獎金。

台灣彩券公司表示，今天開獎的「大福彩」是最後一期，除了頭獎累積超過3億元，為近一年內的最高頭獎；如果頭獎未開出，彩迷還有機會獲得比原本更高的獎金，因此買氣急速衝高。截至開獎前，銷售總額高達2.93億元，創下大福彩上市以來的最高單期銷售紀錄。

這期開出的獎號從小到大依序為6、8、18、20、24、31、35，特別號則為32。

台彩表示，依最新開獎結果，頭獎和大福獎均無人中獎，貳獎開出37注，每注獎金從原先的25萬元提高為138萬6296元；111注對中小福獎，單注獎金由原本的10萬元增加為55萬4518元；參獎共開出1677注，單注獎金由原本的4000元增加為2萬2180元。

肆獎有3萬209注中獎，單注獎金從400元提高為2218元；普獎則開出22萬5611注，每注獎金由200元提高為1109元。

大福彩自2015年4月20日上市，發行近4年以來，累積銷售超過92億元，挹注公益盈餘約23億元，送出的總獎金超過51億元，逾811萬人次中獎，其中有6人對中頭獎，最高單注獎金高達12.65億元。

不過每逢三、六開獎的大福彩因銷售量長期低迷，且開賣至今402期僅開出6次頭彩，平均每67期才會開出一次頭彩，台彩在經過一年多的掙扎後決定壯士斷腕，讓大福彩在開賣滿4年之後、今天正式下市。