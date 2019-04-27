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年輕教師帶6個月大寶寶 哭求教育部「讓我們一家團圓」

2019-04-27 20:51聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

全國教育產業總工會今天到教育部陳情，認為教師介聘改為「六四制」後，不利年輕教師返鄉服務，也使許多人被迫家庭分離。一對年輕夫妻今天帶著僅出生六個月的寶寶，哭求教育部「讓他們一家團圓」。

一對年輕的夫妻今天帶著出生6個月的孩子到教育部陳情。先生是在雲林一所小學任教的鍾姓教師，太太則是在高雄一所國中任教。鍾姓教師說，他大學是師資公費生第一名，自願去台東山上學校服務了5年，後來改調到雲林任教7年，也認識了妻子，當假日夫妻還勉強可以接受。

鍾姓教師說，去年小孩出生後，他每天從高雄搭高鐵或開車到雲林上班，他很希望能從雲林調到高雄。原本以為自己屬於特殊狀況，在同一校任教2學期就可介聘，但最後卻發現要4學期，這讓他一家團圓的夢更遠了。

教育部則解釋，已將介聘條件進一步放寬。教育部國教署組長武曉霞回應，為穩定偏鄉教師，國中小教師介聘條件104年從「同校服務4學期改為6學期」，並且給了緩衝期。去年6月8日的公告是將介聘條件進一步放寬，老師本人患有重大傷病，不受6學期的限制，有結婚等特殊狀況，則4學期就可介聘。

對於有老師帶著小孩出面陳情要求放寬介聘條件，武曉霞說，規定不可能現在就修改，但會將老師的訴求放在心裡，教育部再跟縣市討論如何處理。

全國教育產業總工會今天到教育部陳情，認為教師介聘改為「六四制」後，不利年輕教師返...
全國教育產業總工會今天到教育部陳情，認為教師介聘改為「六四制」後，不利年輕教師返鄉服務，也使許多人被迫家庭分離。一對年輕夫妻今天帶著僅出生六個月的寶寶，哭求教育部「讓他們一家團圓」。圖／全教產提供
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教育部夫妻全國教育產業總工會
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