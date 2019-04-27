年輕教師帶6個月大寶寶 哭求教育部「讓我們一家團圓」

2019-04-27 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



全國教育產業總工會今天到教育部陳情，認為教師介聘改為「六四制」後，不利年輕教師返鄉服務，也使許多人被迫家庭分離。一對年輕夫妻今天帶著僅出生六個月的寶寶，哭求教育部「讓他們一家團圓」。

一對年輕的夫妻今天帶著出生6個月的孩子到教育部陳情。先生是在雲林一所小學任教的鍾姓教師，太太則是在高雄一所國中任教。鍾姓教師說，他大學是師資公費生第一名，自願去台東山上學校服務了5年，後來改調到雲林任教7年，也認識了妻子，當假日夫妻還勉強可以接受。

鍾姓教師說，去年小孩出生後，他每天從高雄搭高鐵或開車到雲林上班，他很希望能從雲林調到高雄。原本以為自己屬於特殊狀況，在同一校任教2學期就可介聘，但最後卻發現要4學期，這讓他一家團圓的夢更遠了。

教育部則解釋，已將介聘條件進一步放寬。教育部國教署組長武曉霞回應，為穩定偏鄉教師，國中小教師介聘條件104年從「同校服務4學期改為6學期」，並且給了緩衝期。去年6月8日的公告是將介聘條件進一步放寬，老師本人患有重大傷病，不受6學期的限制，有結婚等特殊狀況，則4學期就可介聘。