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食物森林嘉年華 聯電人攜眷投身生態保育

2019-04-28 09:00聯合新聞網 新竹訊

聯電員工和眷屬於典禮後，合照留念。 林姮聿／攝影
聯電員工和眷屬於典禮後，合照留念。 林姮聿／攝影
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數百名聯電員工及屬眷，昨天在晴空下，赴新竹縣竹北市參加聯電舉辦的「食物森林嘉年華」活動，親子同為食物森林施肥、除草，把生產的食物送給國立新竹特殊教育學校做為供餐食材；並在環保市集中，以環保方式消費，充分接受綠色環保生態觀念的洗禮。

聯電總經理簡山傑會中宣布，聯電舉辦的第四屆綠獎徵件活動已經開跑，總獎金300萬元，今年除了大型計畫徵件外，新推出「青少年環境行動獎」，鼓勵青少年關心環境、主動發聲。歡迎各界致力環境保護的NGO團體、社團法人及學生踴躍參加，詳情請參閱綠獎活動網站：http://ecoechoaward.com/

綠獎由聯電於2016年創辦，積極支持生態保育行動。第四屆綠獎主辦單位為聯電，協辦單位包括：有故事公司、聯合報系文化基金會；合作夥伴包括台灣巴斯夫、台灣3M、宏瑞制程、欣興電子、漢民科技；協力推動的包括智原科技、愛德華先進科技、漢科系統科技等。

昨天的活動由聯電與「梧桐環境整合基金會合辦，早上八點半不到，聯電員工和眷屬即陸續進入高鐵新竹站旁的「世興空氣品質淨化區，興高采烈參加「食物森林嘉年華」。

參加的貴賓還有聯電副總經理廖木良、梧桐環境整合基金會執行長朱慧芳、新竹縣政府環保區代局長羅仕臣、農委會林業試驗所所長張彬、新竹特殊教育學校校長劉于菱、新竹縣體育會總幹事田耕豪、農委會林務局新竹林區管理處祕書吳學平等。

簡山傑表示，聯電安排同仁及眷屬參與食物森林的養護，未來由此生產的農作物，將提供新竹特殊教育學校，做為供餐食材。接著舉行食材贈送儀式，由簡山傑將「食物森林」生產的一籃食材，送給新竹特殊教育學校，由校長劉于菱陪同學生代表鍾弦竣、黃意涵接受，黃意涵並上台致謝辭，獲得滿場掌聲。劉校長表示該校的太陽能板損壞，影響供電，簡總經理立即同意派員修復。

典禮後，聯電員工、新竹特殊教育學校師生，到食物森林種樹苗；梧桐環境整合基金會指導「厚土種植法」，將菜市場不要的菜葉拾回處理，改良土質。

兩個曾獲得「綠獎」的單位在場擺攤，推廣生態環保觀念，其中，中華民國荒野保護協會的「臺灣地區四斑細蟌的保育、調查、環境教育及推廣計畫」，首創以全臺為調查範圍，對受威脅物種的四斑細蟌（一種豆娘）進行研究，提醒民眾及政府重視淡水河流域生態，獲選第三屆綠獎。另一是彰化縣埔鹽鄉「大有社區發展協會

，該會的提案為「金碳大有、綠活農村計畫」，就是將落葉燜成碳，用以改良土質；又在稻田中養鴨，可吃掉金寶螺及除草，所生產的「金碳稻」，獲選為彰化縣冠軍米，獲得第二屆綠獎。

聯電總經理簡山傑（左一）將食物森林生產的農作物，送給新竹特殊教育學校，做為供餐食...
聯電總經理簡山傑（左一）將食物森林生產的農作物，送給新竹特殊教育學校，做為供餐食材，由校長劉于菱（右一）陪同學生鍾弦竣（左二）、黃意涵（右二）代表接受。　 林姮聿／攝影
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聯電員工及新竹特殊教育學校師生，在食物森林中種菜，右三為聯電總經理簡山傑，右一為...
聯電員工及新竹特殊教育學校師生，在食物森林中種菜，右三為聯電總經理簡山傑，右一為新竹特殊教育學校校長劉于菱。 記者林姮聿／攝影
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