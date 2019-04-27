親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

名嘴爆還有人要參加藍總統初選 馬英九大笑回5字

不當植物人！預立醫療決定書 擁有尊嚴善終

2019-04-27 16:58聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市陽明醫院長謝景祥致力推廣「病人自主權利法」，其同學陽明大學校長郭旭崧今天以行動支持，到陽明醫院簽署預立醫療決定書，「自己的生命自己決定」，希望每個人未來都能擁有尊嚴善終的權利，嘉義市長黃敏惠等人作見證。

謝景祥表示，根據天下雜誌調查92%的台灣人不喜歡當植物人，但大部分人無法自主還是被插管成為植物人，而病主法的推動讓民眾有權利不當植物人。病主法讓我們能把自己的意願登記在健保卡，確保決定能妥善執行。

病人自主權利法上路後，諮商費用未納入健保，民眾到大醫院諮詢需繳交3000元，經濟的障礙讓弱勢者無法得到病主法的保護，因此陽明醫院從今年2月起提供免費諮商600名額，截至昨天已完成440份，預估600名額將額滿。

有人簽署過安寧緩和醫療條例，不解與病主法的差異在哪？謝景祥解釋，安寧緩和醫療條例僅限於癌症末期病患，民眾僅能拒絕維生醫療，病主法並非安樂死，適用對象擴大為不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智等5款臨床條件拒絕插管、安裝葉克膜等，當你成為植物人時，專業醫師觀察其生命跡象6個月後可拔鼻胃管，中風患者須觀察3個月，「自然且莊嚴的離去」。

嘉義市長黃敏惠表示，台灣許多人不願意談生死，但這是可以教育的，病主法有嚴謹的制度，要簽署前必須先專業諮商，民眾要多思考，不做無謂的治療，讓自己和家人痛苦。

嘉義市衛生局提醒預立醫療照護諮商除本人外，還需要至少1名二等親內親屬陪同，透過充分討論，讓親屬明白個人想法，協助預立醫療照護決定。本市目前有陽明醫院、嘉義基督教醫院、台中榮總嘉義分院及聖馬爾定醫院4家醫院提供預立醫療照護諮商。

陽明大學校長郭旭崧（右四）今天以行動支持，到嘉義市陽明醫院簽署預立醫療決定書，嘉...
陽明大學校長郭旭崧（右四）今天以行動支持，到嘉義市陽明醫院簽署預立醫療決定書，嘉義市長黃敏惠（左二）見證。記者姜宜菁／攝影
分享
陽明大學校長郭旭崧（左一）今天以行動支持，到嘉義市陽明醫院簽署預立醫療決定書。記...
陽明大學校長郭旭崧（左一）今天以行動支持，到嘉義市陽明醫院簽署預立醫療決定書。記者姜宜菁／攝影
分享

病主法植物人健保卡
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

彭啟明：今天北台灣舒適 明天各地又是熱烘烘

2019-04-27 09:08

台鐵新票務App四大優化 可先填資料搶票更快

2019-04-27 12:46

蘇揆的「年假7天UP」 為何引發婆媳界和單身族哀號？

2019-04-27 08:00

常嘴破不是火氣大 菸酒加檳榔他得了口腔癌

2019-04-27 09:54

吳德榮：宜花基下雨機率高 下周梅雨季第一道鋒面到

2019-04-27 08:30

家有移工看護 仍可申請最高1萬元長照服務補助

2019-04-27 14:49

住院醫師成合法工時最長勞工 醫學會應自訂勞動規範

2019-04-27 14:46

穿比基尼、三角泳褲 麗寶水上樂園門票只要199元

2019-04-27 14:23

兩岸10大名菜上桌 台灣包辦9道

2019-04-27 13:51

有夠懷念！復刻台菜吃到媽媽味

2019-04-27 13:41

有夠澎湃！這碗粥吃到7種海鮮

2019-04-27 13:38

自殺退出國人十大死因 陳建仁肯定生命線功能

2019-04-27 13:00

三峽碧螺春春茶賽 8年級茶師獲特等

2019-04-27 12:21

宜蘭豪雨特報 基隆北海岸也有局部大雨

2019-04-27 09:43

近視度數沒增加 就不用重配眼鏡嗎？

2019-04-27 09:11

健康你我他／送女兒一口好牙當嫁妝

2019-04-27 00:24

運動手環測出「心慌慌」…救回一命

2019-04-27 00:19

植入多胚胎拚孕 母子都危險

2019-04-27 00:08

科普好健康／台灣人愈喝愈多 離癌愈來愈近

2019-04-27 00:00

達文西手術浮報健保 北醫附醫繳回1.2億元

2019-04-27 00:00

血便3年 大腸鏡發現上百顆瘜肉竟是「恐怖遺傳」

2019-04-26 23:09

身障者親手做蛋糕 祝賀媽祖聖誕

2019-04-26 22:58

陸客搭船來台旅遊 夾帶豬肉餅乾遭查獲遣返

2019-04-26 20:59

家庭月入15萬在中南部算什麼咖？ 網：呼風喚雨、跟神一樣

2019-04-26 20:09

「通緝犯」找到了！北捷第100億幸運兒現身

2019-04-26 19:54

瀨戶內藝術季起跑 小豆島現林舜龍、王文志竹編創作

2019-04-26 19:16

三月瘋媽祖也瘋文學 季季到雲林暢談舌尖下文學

2019-04-26 19:01

四季豆農藥殘留超標26倍 北市8蔬果上榜

2019-04-26 19:01

影／「混水釣蝦場」特展 邀你垂釣台灣海洋生態文化

2019-04-26 18:58

育智獎得主的他爆料 曾被智能障礙者嗆到找表妹取暖

2019-04-26 17:31

台灣旅客遊日占用超商停車格他覺丟臉 日網友回應了

2019-04-26 17:22

彭佳嶼海域乍現「海市蜃樓」？氣象局：也可能是對流胞

2019-04-26 16:42

拚翻倍！大福彩最後一期買氣暴增 頭獎上看3.7億元

2019-04-26 16:36

子宮外孕跑到肝臟 南非這位媽媽還順利生下來

2019-04-26 16:32

試管嬰兒胚胎植入愈多愈好？ 國健署：恐威脅母子性命

2019-04-26 16:30

加桃機Line帳號問題3秒就有解 還能查航班動態

2019-04-26 16:13

「大福彩」掰掰！3.7億頭獎4月27日揭曉

2019-04-26 16:11

大福彩最後一期 單注獎金有機會增6倍

2019-04-26 15:55

影／揭器捐協調師祕辛 醫院辦職人劇特映會

2019-04-26 15:52
看更多

熱門文章

「通緝犯」找到了！北捷第100億幸運兒現身

2019-04-26 19:54

蘇揆的「年假7天UP」 為何引發婆媳界和單身族哀號？

2019-04-27 08:00

家庭月入15萬在中南部算什麼咖？ 網：呼風喚雨、跟神一樣

2019-04-26 20:09

達文西手術浮報健保 北醫附醫繳回1.2億元

2019-04-27 00:00

無限手套發威！ Google搜尋輸入「薩諾斯」體驗超級英雄的恐懼感

2019-04-26 18:18

「驚奇隊長」遇上「龍后」 泰勒絲也到了！百大人物晚宴簡直女神聚會

2019-04-24 13:32

科普好健康／台灣人愈喝愈多 離癌愈來愈近

2019-04-27 00:00

每日星座運勢／水瓶多留意財經消息 事業衝勁十足

2019-04-27 00:00

吳德榮：宜花基下雨機率高 下周梅雨季第一道鋒面到

2019-04-27 08:30

彭啟明：今天北台灣舒適 明天各地又是熱烘烘

2019-04-27 09:08

昆凌真是最正的「恐龍妹」 張張照片都是俏麗活潑學生樣

2019-04-23 14:50

「查無此人—小花計畫展」 喚醒你心中最不願失去的記憶

2019-04-26 18:34

Seline金句回應任軒戀 「我跟姓張的都滿有緣的」

2019-04-25 18:09

運動手環測出「心慌慌」…救回一命

2019-04-27 00:19

四季豆農藥殘留超標26倍 北市8蔬果上榜

2019-04-26 19:01

呱呱！日本迪士尼29款「唐老鴨旅行小物」萌炸 讓你抱著唐老鴨出國玩

2019-04-26 20:28

有拜有保庇 老翁搭北捷掃墓成第100億幸運兒

2019-04-26 19:36

家有移工看護 仍可申請最高1萬元長照服務補助

2019-04-27 14:49

陸客搭船來台旅遊 夾帶豬肉餅乾遭查獲遣返

2019-04-26 20:59

近視度數沒增加 就不用重配眼鏡嗎？

2019-04-27 09:11

【女性心聲】翁淑慧／走

2019-04-27 06:00

肯德基爺爺火辣熱舞 大秀肌肉叫媽媽快來吃雞

2019-04-27 12:04

【親子互動】洪雪芬／很不錯的媽媽

2019-04-27 06:00

只有13天！黃亞細插旗中山商圈　點「上等肉骨茶」送「潮州滷豬手」

2019-04-26 23:14

穿比基尼、三角泳褲 麗寶水上樂園門票只要199元

2019-04-27 14:23

大樂透第108041期頭獎摃龜

2019-04-26 22:25

台鐵新票務App四大優化 可先填資料搶票更快

2019-04-27 12:46

【師長心情】秀子／2038年的夢想

2019-04-27 06:00

IG一直燒！「錐子日式可麗餅」超美味鮮奶油征服吃貨

2019-04-26 19:48

瑞莎迷上MIKIMOTO 想當女兒嫁妝

2019-04-27 07:04

頂級壽司吃到飽又來了！限時31天 「三燔本家」干貝、海膽、碳烤無限吃！

2019-04-27 16:36

本周末只有這件事！愛馬仕Silk Mix絲巾唱片快閃店 華山登場

2019-04-26 19:24

影／「混水釣蝦場」特展 邀你垂釣台灣海洋生態文化

2019-04-26 18:58

2019桃園地景藝術節在八德 即日起創作徵件

2019-04-26 21:16

血便3年 大腸鏡發現上百顆瘜肉竟是「恐怖遺傳」

2019-04-26 23:09

常嘴破不是火氣大 菸酒加檳榔他得了口腔癌

2019-04-27 09:54

珍妮佛羅培茲什麼也沒露 穿Stuart Weitzman螢光鞋就性感又可愛

2019-04-27 12:25

健康你我他／送女兒一口好牙當嫁妝

2019-04-27 00:24

旗津擱淺獲救小虎鯨 4隻良好1虛弱

2019-04-26 23:15

影／全台「貓奴」大增 假日寵物課正夯

2019-04-27 12:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top