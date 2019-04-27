不當植物人！預立醫療決定書 擁有尊嚴善終

2019-04-27 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市陽明醫院長謝景祥致力推廣「病人自主權利法」，其同學陽明大學校長郭旭崧今天以行動支持，到陽明醫院簽署預立醫療決定書，「自己的生命自己決定」，希望每個人未來都能擁有尊嚴善終的權利，嘉義市長黃敏惠等人作見證。

謝景祥表示，根據天下雜誌調查92%的台灣人不喜歡當植物人，但大部分人無法自主還是被插管成為植物人，而病主法的推動讓民眾有權利不當植物人。病主法讓我們能把自己的意願登記在健保卡，確保決定能妥善執行。

病人自主權利法上路後，諮商費用未納入健保，民眾到大醫院諮詢需繳交3000元，經濟的障礙讓弱勢者無法得到病主法的保護，因此陽明醫院從今年2月起提供免費諮商600名額，截至昨天已完成440份，預估600名額將額滿。

有人簽署過安寧緩和醫療條例，不解與病主法的差異在哪？謝景祥解釋，安寧緩和醫療條例僅限於癌症末期病患，民眾僅能拒絕維生醫療，病主法並非安樂死，適用對象擴大為不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智等5款臨床條件拒絕插管、安裝葉克膜等，當你成為植物人時，專業醫師觀察其生命跡象6個月後可拔鼻胃管，中風患者須觀察3個月，「自然且莊嚴的離去」。

嘉義市長黃敏惠表示，台灣許多人不願意談生死，但這是可以教育的，病主法有嚴謹的制度，要簽署前必須先專業諮商，民眾要多思考，不做無謂的治療，讓自己和家人痛苦。