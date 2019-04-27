影／無人機化身救難小英雄 只要十分鐘送血清上阿里山

2019-04-27 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



上百架無人機升空，大鵬灣天空出現「屏東」、「TAIWAN」等字樣，無人機展演不只點亮屏東燈會，更帶著台灣人飛入無人機新時代。無人機更進一步化身救難小英雄，載著救命血清，飛越阿里山高聳山頭，僅需10分鐘就能阿里山衛生室，取代耗時1小時的蜿蜒山路，證明利用無人機載運可讓抗蛇毒血清供應克服地形限制。

疾管署與交通部合作於4月19日在嘉義縣阿里山鄉衛生所成功完成「阿里山偏鄉無人機物流測試」活動，阿里山鄉衛生所與里佳衛生室直線距離雖僅有7公里，但路途蜿蜒崎嶇，物資運送竟然至少需要1小時車程，利用無人機可以將物資運送時間大幅縮短至僅需10分鐘抵達。

疾管署防疫醫師劉宇綸表示，因抗蛇毒血清的保存溫度需在攝氏2至8度，針對無人機特別設計可控溫保冷箱克服高溫環境，冷藏載運流程也會進行檢視，觀測飛行過程保冷箱的溫度數據變化，確認抗蛇毒血清在無人機酬載飛行任務的全程，以符合抗蛇毒血清的品質與接種效益。

據文獻發現，被毒蛇咬傷後，若沒有毒蛇血清救命，致死率恐高達6％。抗蛇毒血清為民眾遭毒蛇咬傷的救命醫療物資，產製不易且價格昂貴，毒蛇傷人事件又為偶發事件，為避免閒置過期，造成醫療資源浪費，目前抗蛇毒血清全台規劃設有200多個儲備點。

以阿里山鄉為例，現有1個衛生所及9個衛生室，其中包含阿里山鄉衛生所及香林、山美、新美、達邦、來吉衛生室共6個點分別儲備「抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清」、「抗雨傘節及飯匙倩蛇毒血清」、「抗百步蛇毒血清」各1劑，另4個衛生室由嘉義縣衛生局規劃以互為調度支援方式因應緊急需求。

減少遭蛇咬傷人數，就能降低血清需求量，疾管署實驗室內的毒蛇、血清馬也可以不用那麼辛苦。疾管署呼籲，近期蛇類活動力增加，民眾至野外或山區時，應做好自我保護，並避免在蛇類出沒的時段及地方逗留，以免遭毒蛇咬傷。