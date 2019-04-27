年輕教師返鄉 全教產籲教師介聘回歸四二制

2019-04-27 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



教育部修正「國民中小學校長主任教師甄選儲訓遷調及介聘辦法」，將教師介聘條件修正為「同校服務六學期，特殊條件同校服務四學期」。全國教育產業總工會今早赴教育部陳情，指教育部讓教師介聘機會更加渺茫，年輕教師更難返鄉，呼籲回歸原有辦法。

全教產指出，少子化之下，許多縣市數年未辦理中小學教師甄選，造成現職教師希望返鄉服務，爭取與家人團聚的機會，只能透過教師介聘一途。但教育部突然修改介聘辦法，將教師介聘條件由「同校服務四學期，特殊條件同校服務二學期」（簡稱四二制），修正為「同校服務六學期，特殊條件同校服務四學期」（簡稱六四制），讓本來就希望渺茫的介聘機會再雪上加霜。

全教產表示，教師介聘條件變嚴苛，將導致更多教師無法就近照顧家人，疲於兩地奔波，或年輕女教師須與年幼子女分離，無法善盡為人母的責任，影響許多家庭。再加上辦法公告及宣導不周，也沒有緩衝期，造成許多有意介聘且原先符合條件的年輕教師，突然因資格不符，必須再過著和家人分隔兩地的生活。

全教產說，教育部一直誤以為教師介聘造成偏鄉教師流動，但偏鄉學校流動率高，大多是因為聘請代理教師比例太高。全教產引述教育部數據，每年介聘成功的教師佔國中小教師只有百分之一。

全教產呼籲教育部回歸原有辦法。他們表示，教育部應該與各縣市政府商量，拿出更多教育經費，補足偏鄉學校的正式教師，而不是一方面限制學校教師員額、聘用代理教師，一方面又將教師流動的過錯，推到這些有家庭想回家的教師身上。

國教署科長蔡宜靜指出，教育部了解老師想和家人團聚的訴求，教育部也很慎重處理介聘辦法，自104年就開始納入各界意見，做為法規修正依據。

本此修法是衡平學生學習權益、教師介聘需求和學校校務三方的考量，希望能讓整個體制更穩定。