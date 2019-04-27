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家有移工看護 仍可申請最高1萬元長照服務補助

2019-04-27 14:49聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

聘僱移工看護的家庭可以使用「長照四包錢」的資源嗎？答案是可以的。據家庭照顧者關懷總會觀察，移工家庭必備的「長照四包錢」是專業服務，申請每個月最高1萬元補助，就可用這筆補助每周請職能治療師、營養師到家中評估被照顧者，不僅能提供更好的照護，更能避免所有照顧負擔都壓在移工看護身上。

台北市勞動重建運用處今舉辦全國首次移工家庭日活動，宣布正式推出「台北市聘僱移工家庭安心支持計畫」試辦計畫。台北市勞動重建運用處處長葉琇姍表示，截至今年2月台北市社福類移工已達44萬4212人，越來越多家庭選擇聘雇移工看護家中長輩，多數卻不知可使用長照，所以該計畫強調透過社工家訪將長照2.0資源帶入移工家庭。

長照2.0的「長照四包錢」，每包錢各是「照顧及專業服務」、「交通接送服務」、「輔具及居家無障礙環境改善服務」及「喘息服務」。家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，由於失能及失智長輩病程會不斷變化，但移工看護較缺乏專要照護技巧，面對吞嚥、機能退化，常不知如何解決，容易造成雇主及移工爭議。

移工家庭可申請專業服務，包括復能照護、居家護理及營養照護，雖補助會打三折，但每月最高仍可領取1萬元。以一次1500元的職能治療師到宅服務而言，每周都申請也不成問題，由專業復健人員評估被照顧者近期狀況，設計、指導移工專業照顧方式。

專業服務對移工看護家庭有多重要，陳景寧分享了一個故事，有一位中重度失智症爺爺，家中聘僱移工看護。爺爺原生活可自理，但某天突然不吃飯、甚至連上廁所後都不清潔，家屬和移工都不知如何解決，直到親友推薦申請職能治療師到宅服務，透過職能治療師依專業分析，原來爺爺因退化需要使用輔具吃飯，甚至因衛生紙換置才會讓爺爺如廁後不清理。

除專業服務外，陳景寧也提醒，交通接送、喘息服務、輔具及居家無障礙環境改善都全額補助，不因家有聘僱移工而不同。不過喘息服務申請前提，需是移工服務出現空窗期達30天以上。「別讓所有負擔都壓在移工看護身上。」

台北市勞動力重建運用處葉琇珊處長與四組聘僱移工家庭拍攝大合照。圖／健順養護中心提...
台北市勞動力重建運用處葉琇珊處長與四組聘僱移工家庭拍攝大合照。圖／健順養護中心提供
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移工希蒂（中）與陳爺爺（右）、陳奶奶（左）。圖／健順養護中心提供
移工希蒂（中）與陳爺爺（右）、陳奶奶（左）。圖／健順養護中心提供
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移工看護長照
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