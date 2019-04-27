家有移工看護 仍可申請最高1萬元長照服務補助

2019-04-27 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



聘僱移工看護的家庭可以使用「長照四包錢」的資源嗎？答案是可以的。據家庭照顧者關懷總會觀察，移工家庭必備的「長照四包錢」是專業服務，申請每個月最高1萬元補助，就可用這筆補助每周請職能治療師、營養師到家中評估被照顧者，不僅能提供更好的照護，更能避免所有照顧負擔都壓在移工看護身上。

台北市勞動重建運用處今舉辦全國首次移工家庭日活動，宣布正式推出「台北市聘僱移工家庭安心支持計畫」試辦計畫。台北市勞動重建運用處處長葉琇姍表示，截至今年2月台北市社福類移工已達44萬4212人，越來越多家庭選擇聘雇移工看護家中長輩，多數卻不知可使用長照，所以該計畫強調透過社工家訪將長照2.0資源帶入移工家庭。

長照2.0的「長照四包錢」，每包錢各是「照顧及專業服務」、「交通接送服務」、「輔具及居家無障礙環境改善服務」及「喘息服務」。家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，由於失能及失智長輩病程會不斷變化，但移工看護較缺乏專要照護技巧，面對吞嚥、機能退化，常不知如何解決，容易造成雇主及移工爭議。

移工家庭可申請專業服務，包括復能照護、居家護理及營養照護，雖補助會打三折，但每月最高仍可領取1萬元。以一次1500元的職能治療師到宅服務而言，每周都申請也不成問題，由專業復健人員評估被照顧者近期狀況，設計、指導移工專業照顧方式。

專業服務對移工看護家庭有多重要，陳景寧分享了一個故事，有一位中重度失智症爺爺，家中聘僱移工看護。爺爺原生活可自理，但某天突然不吃飯、甚至連上廁所後都不清潔，家屬和移工都不知如何解決，直到親友推薦申請職能治療師到宅服務，透過職能治療師依專業分析，原來爺爺因退化需要使用輔具吃飯，甚至因衛生紙換置才會讓爺爺如廁後不清理。