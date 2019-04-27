住院醫師成合法工時最長勞工 醫學會應自訂勞動規範

2019-04-27 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



住院醫師將於今年九月納為勞基法適用對象，同時將成為全台合法工時最長勞工。台大醫院前副院長王明鉅表示，不僅每月320小時的工時上限長，更重要的是住院醫師的專科別、工作型態差異甚大，勞基法不足以確實保障其勞動權益，因此應設計配套，由各專科醫學會提出更細的勞動條件規範、送交衛福部審核，「自己人管自己人」，並設計住院醫師權益委員會為勞動條件把關。

台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟（醫勞盟）與台灣麻醉醫療產業工會今舉辦醫療品質與勞動正義論壇，台大醫院前副院長王明鉅出席談住院醫師勞動條件議題。

王明鉅表示，住院醫師適用勞基法第84-1條議定工時規範，而衛福部前年頒布的「住院醫師勞動權益保障及工作時間指引」將每月總工時上限訂為320小時，320小時遠超過目前全國工時最長的保全業（288小時）與機師（240小時）。

除了工時長，住院醫師專科別、工作型態差異甚大。舉例來說，皮膚科、急診科、內科或外科的工作內容就相距甚遠；即使同樣在外科，有人僅僅拉鉤、有人則須主刀，單靠勞基法並無法確實保障所有人的勞動權益。

王明鉅表示，每月總工時上限320小時的規範應下修，取而代之地，值班日最長不應超過24小時、每月總工時不應超過264小時，另外56小時則須支付值班費或值班待命費。在職災理賠方面，訓練醫院應為住院醫師保高額的疾病與失能保險。

要從根本保障各科別住院醫師的勞動權益，王明鉅認為，應由各專科醫學會自行提出更細的規範，再交由衛福部審核，「自己人管自己人」。同時，可設計住院醫師權益委員會，內含5名住院醫師代表、3名衛福部代表、2名醫院代表，若醫療院所未依規範行事，將處以減低容額、停招、評鑑降級等重罰加以裁處。

針對王明鉅提出成立委員會的想法，勞工團體有不同觀點。嘉基體系戴德森醫療財團法人關係企業工會（嘉基工會）理事長趙麟宇不認為這樣的委員會能發揮制衡作用，因為5個住院醫師僅僅代表5個住院醫師，而醫院代表與衛福部代表背後是強大的資方與政府方，雙方協商基礎並不對等。

台北市醫師職業工會秘書陳亮甫表示，過去醫院內就有性質類似的臨床實習委員會，但是綜觀各醫院經驗，單一個住院醫師代表難以在會議中發揮影響力，且海選出來的住院醫師代表未必真能發揮被期待的功能。相較之下，若能成立工會，工會代表至少可以代表一部份區域受雇醫師的意見。台灣醫療改革基金會前董事長、政治大學勞工所教授劉梅君也說，勞動者團結起來，才有談判籌碼爭取高於勞基法之外的勞動權益。

職災補償方面，陳亮甫表示，衛福部新修的《醫療法》擬參照勞基法規定，且補償金額最高以勞工退休金月提繳工資分級表最高級距15萬元計算，如此一來，職災死亡最高可領超過600萬元，盼新修訂的法令順利在今年九月通過上路。