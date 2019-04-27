老翁突發頭痛吃不下飯 巨細胞動脈炎惹禍

2019-04-27 12:57 中央社 台南27日電



70歲王姓老翁一個月前突然頭痛，太陽穴附近有腫脹壓痛感，連吃飯時兩頰都會痛，肩頸也痠痛，就診確認罹患巨細胞動脈炎，所幸及時治療，避開了突發性視力喪失及腦缺血的風險。

衛生福利部台南醫院神經科醫師吳牧韓指出，從未有頭痛病史的王姓老翁，一個月前開始出現太陽穴附近的頭痛，有時像是血管正在搏動，用手觸碰太陽穴附近，會有腫脹壓痛感。

老翁最近吃飯咀嚼時，臉頰兩側也會疼痛，讓他吃不下東西，甚至出現肩頸肌肉僵硬和痠痛，整個人變得很倦怠，就醫確診罹患巨細胞動脈炎，頭痛也是此症引起的顳動脈炎所造成，治療數天後，症狀逐步緩解。

吳牧韓表示，巨細胞動脈炎是一種血管發炎性疾病，好發於50歲以上的中老年人，東方人發生率較西方人低，在台灣並不常見。

頭痛是巨細胞動脈炎初期最常見的症狀，主因是頭部顳動脈被侵犯，身體其他部位血管也可能出現發炎的情形，合併間歇性咀嚼不能、發燒、倦怠等。若未妥善治療，可能引起突發性視力喪失、腦缺血等併發症。

吳牧韓說，巨細胞動脈炎的臨床表徵，經常可見顳動脈鼓起腫脹，甚至可看到一節一節的念珠狀，觸摸時有壓痛感。檢查時可檢測病人的發炎指數，通常數值會偏高；影像檢查則可使用顳動脈超音波及磁振造影，若有必要，可用顳動脈病理切片達到最正確的診斷。