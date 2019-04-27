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三峽碧螺春春茶賽 8年級茶師獲特等

2019-04-27 12:21聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市農業局協助茶農推銷。三峽區農會舉辦三峽碧螺春春季比賽結果出爐，特等獎由在地傳承百年的老字號「天芳茶行」奪得，雖是老字號卻有8年級茶師。

農業局指出，新北市三峽所產的碧螺春茶湯碧綠清澈、爽口回甘、淡淡的綠豆清香是特有的風味，素有茶中翡翠美稱。每年3至5月為碧螺春盛產期，因需全程手工摘採，量少質精，受到愛茶人士喜愛。

農業局表示，自日治時期開始，三峽便是北部重要的綠茶產區，因氣候、土質適合茶樹生長，且配合當地特有的青心柑仔品種，滋味甘甜以及快速生長的特性，農友於春、冬兩季產製碧螺春、夏季則生產蜜香紅茶，全年連續摘採。

今年春茶由「天芳茶行」奪冠，老字號茶行位於三峽成福路上，已傳承百年，目前由第4、5代老闆黃正忠、黃耀寬父子共同經營。黃耀寬是8年級生，原在機械廠從事模具生產，不捨父親年邁做茶的辛苦，5年前決定返鄉從頭學起，與父親一同經營茶產業，是在地少見的青年茶師。

這屆春茶評鑑主審行政院農委會茶業改良場課長林金池表示，今年碧螺春比賽參賽品質優良，170點參賽點數僅淘汰7點，特等獎競爭也相當激烈，最後是以茶湯的清爽度、濃稠度及香氣選出本次的特等獎。

三峽區農會總幹事張永巨表示，目前正值碧螺春產季，歡迎大家到三峽走走，除了逛老街，也可以將在地優質農產品帶回家。農業局表示，為提升新北好茶品質與安全，新北市輔導各產區農會辦理評鑑比賽，並強化抽驗把關。購買時只要認明「新北好茶」比賽茶，便是安心安全的保證。

三峽區農會舉辦三峽碧螺春春季茶比賽。圖／新北市農業局提供
三峽區農會舉辦三峽碧螺春春季茶比賽。圖／新北市農業局提供
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