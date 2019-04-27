常嘴破不是火氣大 菸酒加檳榔他得了口腔癌

2019-04-27 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市一名水電工常菸、酒、檳榔不離手，總有嘴破情形但不以為意，認為是工作忙碌、火氣大，自己到藥局買口內膏擦，但遲遲沒有癒合的跡象。後來仁愛區衛生所醫師篩檢後轉診至大型醫院切片檢查，才發現原來是口腔癌作祟，進行化學治療才獲控制，差點輕忽延誤治療。

基隆仁愛區衛生所指出，基隆市一名近50從事水電工的男子，因為工作的關係，常常菸、酒、檳榔不離手，他常有嘴破情形，但因一直要去不同接案的地方工作，十分忙碌，總不以為意，有時又好像好了，他認為是工作太忙碌、火氣大。

這名水電工只要一有嘴破，就自己到藥局買口內膏擦，但遲遲沒有癒合的跡象。仁愛區衛生所舉辨四癌篩檢，經衛生所邀約做了口腔黏膜篩檢，醫師篩檢後轉診至大型醫療院所耳鼻喉科進一步切片檢查，這才發現原來是口腔癌作祟，病理診斷為左頰黏膜鱗狀上皮細胞癌，所幸經手術和放射及化學治療，遵照醫囑，他也都定期回診追蹤，並聽勸，也戒除菸酒和吃檳榔習慣，暫時都不碰了，因此才受到控制，目前已返回工作崗位，繼續進行水電工程，不影響到生活。

但衛生所指出，幸好水電工有進行口腔黏膜篩檢，醫師篩檢後轉診至大型醫療院所，如果一直不以為意拖下去，恐怕延誤治療時機，很難控制了。