彭啟明：今天北台灣舒適 明天各地又是熱烘烘

2019-04-27 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今天北部有點涼涼的、中南部晴到多雲，可說是近期最舒服的一天，但東北風的影響明天就會結束，北台灣溫度將顯著回升，各地都是熱烘烘，紫外線偏強。

彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專發文說，今天周六東北風更強，迎風面地區包括北海岸、東北角以及宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地有短暫陣雨機會；宜蘭、花蓮一帶因為地形影響有局部較大雨勢出現機會，西半部則大致為多雲或晴的天氣。山區午後因為熱力作用可能有局部熱對流降雨。

溫度方面，他說，北部、東北部較為涼爽，高溫僅25-26度，其他地方高溫仍可能達到30度以上，還是相當的悶熱。

彭啟明表示，周日台灣附近迅速轉為偏南風，暖空氣再度北上，天氣型態也恢復夏季型，上午各地大致為多雲到晴，午後因為熱力作用，山區有熱對流發展降雨機會。北台灣高溫回到30度或以上，其他地方高溫可到31-33度，仍要特別注意防曬防中暑。這種夏季型的天氣預估會持續到下周二。

彭啟明指出，下周三新一波鋒面影響，各地將轉為有陣雨或雷雨的天氣，目前來看這波鋒面結構較好，有機會出現較大雨勢，提醒大家要特別注意。