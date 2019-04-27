吳德榮：宜花基下雨機率高 下周梅雨季第一道鋒面到

2019-04-27 08:30 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今天受鋒面影響，大氣不穩定，各地雲量稍增，有局部陣雨或雷雨的機率；尤其在宜蘭、花蓮及午後的山區機率高，西半部平地的機率較低。

吳德榮提醒，今天仍有強對流發展的機率，應密切注意氣象局發布的即時訊息及特報。他說，中央氣象局最新的地面預測圖顯示，5月1日有鋒面影響台灣、3日已向南移至巴士海峽，所以可以說是今年梅雨季的第一道鋒面。

他說，下周的這道鋒面雖然未呈現滯留鋒的特性，但因大氣不穩定，仍有激發中、小尺度對流系統的機率，更該小心防範伴隨的劇烈天氣。若只是拘泥於梅雨滯留鋒所帶來的雨災，對5、6月的防災而言是不夠周全的。

溫度方面，吳德榮說，鋒面後冷空氣不多，今天氣溫只略降。北部氣溫大約在22至28度、中部22至30度、南部23至33度、東部23至30度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下周日至周二（28至30日）鋒面遠離，天氣漸好轉，氣溫逐日回升；午後有局部陣雨或雷雨的機率，主要在山區發展並擴及東半部，西半部平地機率較低。下周三、四另一鋒面影響，各地雲量增多，轉為有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫略降；下周五鋒面南移至巴士海峽，南部、中部及東半部仍有局部陣雨的機率，北台灣天氣好轉。

中央氣象局說，今天東北風影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區大致上為多雲到晴，但午後有局部短暫陣雨，又以山區機率較高。

氣象局特別提醒，今天宜花地區易有局部大雨發生的機率，由於上周歷經強震，地質較為鬆軟、脆弱，行車請多注意安全；氣溫方面，大台北及宜蘭感受舒適，高溫約25度，桃園以南及台東高溫約29至32度，中午前後感受稍悶熱，請大家多補充水分。