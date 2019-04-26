文資委員建議故宮列文化景觀 文資人士不滿：應列古蹟

2019-04-26 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



國立故宮博物院今年4月受文資委員初步認定全區為「文化景觀」，為「新故宮」整擴建計畫投下變數。但文資人士今天表示，不滿意文資委員的初步共識，決定在文資審查大會確認結論前，力爭故宮正館、館前廣場列為古蹟。若提案通過，「新故宮」計畫的重點工程，恐將胎死腹中。

故宮在2017年提出「新故宮」計畫，估計斥資10.55億元，新建行政大樓，並在正館前增設入口意象門廊、廣場擴建穿透性華表廊道；加上結構補強、防漏水等整建工程，總預算43.06億元。

但計畫因文資評估、審議等，延宕迄今未動工。故宮遲至今天召開新故宮計畫首次公聽會，蒐集民眾意見，但會中也重申整建期間，故宮北院不閉館，文物移動也以最小規模為原則。

但大雙溪好土聯盟召集人練燕村指出，故宮在公聽會上提出的新故宮計畫簡報，與2017年初版幾乎沒變，加上北市文化局仍在進行故宮的文資審查，目前只有專案小組會勘建議全區認定「文化景觀」，須等到文資審查大會做出結論，才是終局決定。

練燕村說，聯盟當初提報文資列冊，目標就是把故宮列為「古蹟」，提高文化保留強度；聯盟也將在文資審查大會做出結論前，爭取正館、館前廣場列為古蹟。換言之，「故宮現在提出的新故宮計畫，未來根本不適用。」

她舉例，新故宮計畫的重點擴建項目之一「新建行政大樓」，初期的興建位置選在故宮前院長宿舍群。若未來此區被認定為文化景觀，新故宮計畫就須經文資會審查，「園區結構不能說改就改。」

此外，新故宮計畫也規劃在正館前增設入口意象門廊、廣場則擴建穿透性華表廊道。練燕村說，若文資審查大會認定為文化景觀，相關工程將不得擋住故宮主體的中軸線、天際線；若正館、廣場被認定為古蹟，則不得在古蹟上擴建工程，等於是新故宮計畫部分項目胎死腹中。

對此，故宮政務副院長黃永泰表示，故宮尊重文化局文資審查大會的決議，不論最終是認定文化景觀或古蹟，都將全力配合。他也說，審查結果公布後，若新故宮計畫有重大調整，會再召開公聽會，蒐集民眾意見。