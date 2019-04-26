影／桃園機場Line旅客疑問快速答 好康優惠一直來

2019-04-26 19:42 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 鄭超文 ╱即時報導



不知道老婆搭乘的班機是哪一班？忘了出國班機在哪一個航廈或是櫃台報到？機場餐廳有什麼好康優惠？「Hello你好！我是桃園機場聊天小助手Mr.Fun！我很樂意幫你解答喔！」，桃園機場推出社群媒體Line帳號，旅客有疑問在帳號上提出，在平均1秒，最長3秒內就可以提供合適的參考資訊。

桃園機場公司表示，社群媒體Line帳號自去年12月上線以來，到4月中已有超過5,000名好友加入，每逢連假宣導如自助行李託運、安檢自我檢查check list，或是近期旅客最常問到的非洲豬瘟防疫問題，以及最新推出的餐飲購物優惠券，都獲得網友肯定。

民眾如果想要加入桃園機場Line帳號，可以在好友頁面搜尋＠taoyuanairport（Line ID），除了可以收到桃園機場最新訊息、優惠券外，還能參加不定期舉辦的抽獎活動！

機場公司表示，社群媒體Line在台灣市場滲透率很高，桃機公司累積多年國內外旅客詢答大數據資料，發現「航班資訊」、「出入境問題」和「航廈設施及服務」是最受旅客關心的前三名問題，經過問題歸納、分類、腳本試寫，並導入Chatbot聊天機器人，利用自動回復及服務不間斷特性，旅客提出的問題可以在平均1秒，最長3秒內提供合適的參考資訊，目前Chatbot聊天機器人可以滿足8成以上的旅客問題，僅2%~8%會轉進人工客服。

機場公司特別推薦旅客使用「訂閱航班資訊」功能，只要輸入日期和航班，不管是出國或是接送親友，都可以隨時確認航班的最新動態，方便又貼心。