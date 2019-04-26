影／桃園機場Line旅客疑問快速答 好康優惠一直來
不知道老婆搭乘的班機是哪一班？忘了出國班機在哪一個航廈或是櫃台報到？機場餐廳有什麼好康優惠？「Hello你好！我是桃園機場聊天小助手Mr.Fun！我很樂意幫你解答喔！」，桃園機場推出社群媒體Line帳號，旅客有疑問在帳號上提出，在平均1秒，最長3秒內就可以提供合適的參考資訊。
桃園機場公司表示，社群媒體Line帳號自去年12月上線以來，到4月中已有超過5,000名好友加入，每逢連假宣導如自助行李託運、安檢自我檢查check list，或是近期旅客最常問到的非洲豬瘟防疫問題，以及最新推出的餐飲購物優惠券，都獲得網友肯定。
民眾如果想要加入桃園機場Line帳號，可以在好友頁面搜尋＠taoyuanairport（Line ID），除了可以收到桃園機場最新訊息、優惠券外，還能參加不定期舉辦的抽獎活動！
機場公司表示，社群媒體Line在台灣市場滲透率很高，桃機公司累積多年國內外旅客詢答大數據資料，發現「航班資訊」、「出入境問題」和「航廈設施及服務」是最受旅客關心的前三名問題，經過問題歸納、分類、腳本試寫，並導入Chatbot聊天機器人，利用自動回復及服務不間斷特性，旅客提出的問題可以在平均1秒，最長3秒內提供合適的參考資訊，目前Chatbot聊天機器人可以滿足8成以上的旅客問題，僅2%~8%會轉進人工客服。
機場公司特別推薦旅客使用「訂閱航班資訊」功能，只要輸入日期和航班，不管是出國或是接送親友，都可以隨時確認航班的最新動態，方便又貼心。
桃機3月份Line帳號更推出餐飲折扣好康分享，旅客消費前可以先領取有興趣的優惠券，在機場即可兌換使用，目前最受旅客歡迎的是二航出境管制區林東芳牛肉麵購餐贈小菜優惠，在2/26-4/17被下載112次，另外一航廈出境管制區illy咖啡餐飲折抵20元，也頗受使用者青睞。
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