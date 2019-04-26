四季豆農藥殘留超標26倍 北市8蔬果上榜

2019-04-26 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市衛生局今天公布3月生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，包含市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店，抽驗90件蔬果產品，有8件不符合規定，不合格率8.9％。不合格產品包含四季豆、醜豆、青蒜、檸檬、山蕉、甘藷葉等各1件，絲瓜2件。

衛生局說，本次抽驗共有抽驗8件不符規定蔬果產品，殘留農藥包含殺菌劑得克利、凡殺同、白克列、菲克利、達滅芬、殺蟲劑三氯松、殺草劑樂滅草，雖檢測出來的農藥均為合法登記、領有許可證的農藥，但農藥殘留不符合容許量標準。

衛生局指出，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。其中以四季豆超標26倍最多，檢出殺菌劑得克利0.27ppm，標準為0.01ppm以下，來源廠商為台中市御賞屋有限公司，已通知下架產品，並移請台中市衛生局辦理。

至於違規產品，衛生局指出，已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，也已農政單位對農民輔導正確施藥；另外，通知北農針對違規供應商停止供應10天，第2次廢止供應人資格，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。