國泰人壽連續承接學保 每人保費維持525元

2019-04-26 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



國泰人壽連續第三度受理學生團體保險，將承接一○八學年度「高級中等以下學校學生暨幼兒園幼兒團體保險」，以一○七學年度「原契約條款保障及原契約單價」後續擴充一年，保險期間自八月一日起至一○九年七月卅一日止，與教育部共同守護三百萬學子。

國泰人壽指出，依教育部一○八學年度「學生團體保險」保單條款，主要保障內容涵蓋疾病或意外身故保障、失能給付、住院醫療保險金、傷害門診保險金、專案補助重大手術保險金（限免繳保費學生）、燒燙傷及須重建手術保險金、集體中毒慰問金等多重保障。

國泰人壽表示，近二學年度學保保單條款與過去保障的差異有二，一是六十五足歲以上的被保險人，保障範圍限「意外事故」且保費需全額自行負擔。

二是「住院醫療保險金」及「傷害門診保險金」的醫療費，達五百元以上者全額給付，未達五百元則不給付。但經教育部考量弱勢家庭的經濟負荷，針對低收入戶、中低收入戶之未達五百元部分，仍由教育部訂定計畫編列預算補助，並由國泰人壽代為給付。

國泰人壽表示，自一○六學年度承作學保後，秉持保險永續與負起社會責任的精神提供保障與相關服務，在花蓮大地震、普悠瑪事件等近年重大傷亡事件發生之際，第一時間派員至現場表達慰問、協助家屬依學保理賠條款申請理賠，並額外提供傷亡慰問金、緩繳保費、快速理賠等多項措施，讓所有學子獲得完整的健康及醫療照顧，也協助家屬免為理賠而奔波。

今年國泰人壽響應教育部學保無縫接軌的政策，讓學生保障不漏接，依契約條款第六條約定，在未調漲每人保費五二五元保險費的件下，繼續承接一○八學年度的學保，為全國三百萬名高中職以下學生及幼兒園幼兒提供服務與保障，讓全國學生及家長安心。