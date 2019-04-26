育智獎得主的他爆料 曾被智能障礙者嗆到找表妹取暖

2019-04-26 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



在女性居多的啟智教育機構第一線，個子高大的教保員黃士峰額外醒目，萬紅叢中一點綠的他，在春暉啟能中心很受服務對象歡迎，看著他與大孩子的互動，很難想像15年前剛進春暉、還是菜鳥的他，曾被一名服務對象用一句話「擊潰」，要不是表妹的一通電話，他可能已經變成「逃兵」，也無法拿到育智獎這份殊榮。

中華民國啟智協會今下午舉辦108年度育智獎頒獎典禮，表揚長期在基層工作的教保及護理人員，他們默默奉獻愛心，教育、訓練、輔導身心障礙者，今年共有30位優秀教保及護理人員，黃士峰就是其中一員。

聲音親切、態度親和的黃士峰畢業於輔仁大學食品營養系，他回憶，其實「教保員」從未出現在他的人生清單中，起初他是以營養師身份，進入春暉餐廳，一年的時間，他慢慢認識這群大朋友，即使餐廳不再經營，他也放不下這些擁有單純眼神的大孩子，退伍後轉換跑道，成為春暉的教保員，繼續陪辦他們。

說到再次回到春暉，黃士峰不禁莞爾一笑，沒有想像中的熱烈歡迎，迎接他的居然是一句「我來5年了，你來多久了」，一名輕度的服務對象在下課時用挑釁的語氣這樣對他說，這讓剛退伍不久的他受到很大驚嚇，「當下我以為又回到軍隊中，像軍中老鳥教訓菜鳥一樣。」

經過震撼教育洗禮後，黃士峰一回家就打電話給當特教老師的表妹求救，沒想到表妹聽完沒有安慰他，反而哈哈大笑，問他「哥你怎麼一下子就被智能障礙者打敗了呢？」，經過表妹一番解釋後，他才知道，那名服務對象在試探自己夠不夠資格當他的老師。

「這就是社會的真實寫照啊，如果有個不認識的人突然來當我的上司，我們也會想看看他到底有多少本事。」黃士峰接受表妹建議，表現出做得比大孩子快，懂的事比大孩子多又願意教，這些大孩子自然就會服。

主修食品營養的他重操舊業，讓孩子體驗特色餐點，去戶外採野菜，變成加菜的風味沙拉等。問起在這一行已經15年的黃士峰，是什麼力量讓他一直待在這，他笑著說，跟這群心智障礙孩子相處，見證許多孩子微小的改變，這也是這個工作最美妙的部分。