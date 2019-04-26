彭佳嶼海域乍現「海市蜃樓」？氣象局：也可能是對流胞

2019-04-26 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



澳底海巡隊前夜出勤，乘船艇行經彭佳嶼西方3、4浬處時，將近清晨6點左右，天色微微亮，四周霧氣繚繞，海巡隊員林明毅突然發現視線前方出現一座綿延不絕的島嶼，才正欣喜終於看到朝思暮想的陸地，隨即對比雷達，卻發現並未掃到任何礁石陸地，連同船資深艇長也說前所未聞，懷疑看到傳說中的「海市蜃樓」。

林明毅表示，台灣四面環海，身為海巡更是日夜守護海域，卻鮮少在海上親眼目睹海市蜃樓，連在澳底海巡隊服務逾10年的資深艇長都直說「第一次看到」，讓他興奮不已，直說看到難得的「海市蜃樓」，卻也一秒失望表示，但可惜不是朝思暮想的陸地，前方迎接他們的仍是無垠無涯的大海。

據悉，林明毅等人是在前日凌晨6點左右看到海市蜃樓，據彭佳嶼氣象站資料，當時溫度約25度，濕度蠻高，但至於海巡隊員所見是否真是海市蜃樓，氣象站不敢給肯定答覆。

中央氣象局進一步解釋，海市蜃樓成因是空氣界面密度不同，導致折射率不同，進而將遠方景象傳導至眼前，但目前尚不知當時該海域垂直探空分布溫濕度，無法判斷表層界面密度差；氣象局人員甚至一秒點破，「也有可能是看到遠方的小對流胞」。