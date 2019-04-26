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拚翻倍！大福彩最後一期買氣暴增 頭獎上看3.7億元

2019-04-26 16:36聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

即將於明天晚間八時進行最後一次開獎的電腦型遊戲「大福彩」因連摃頭獎獎金持續累積，若頭獎未開出，其他獎項獎金中獎獎金也將暴增6倍。以對中6+1的「大福獎」為例，獎金有機會從500萬元倍增為2922萬元，吸引彩迷紛紛來拚翻倍，銷售量暴增。

台灣彩券公司宣布，大福彩到目前為止銷售激增，預估當期總銷售金額將上衝新臺幣2.5億元，因此頭獎金額也緊急上修，明天開獎的最後一期大福彩頭獎上看3.7億元。

因大福彩預估銷售金額提高，當期理論中獎注數也將等比增加，如果當期頭獎無人中獎，在各獎項中獎注數符合理論值的情況下，各獎項依照最後一期獎金分配規則所分得的單注獎金將為原先的6倍左右；大福獎則可能會開出1注，單注獎金從500萬元，有望提高為2922萬元。

台彩表示，預估本期大福彩銷售金額有機會達到2.5億元，打破104年4月20日上市以來的最高單期銷售紀錄。

台彩強調，以上所預測的獎金倍數是依照假設情形及理論中獎機率所做的試算，如當期頭獎被幸運兒中走，其他獎項的單注獎金將維持不變，如當期頭獎未開出，但部分獎項的實際中獎注數高於理論值，也會影響分配給其他獎項的金額，詳細派彩公告結果仍需以台灣彩券公司官方網站公佈為主。

27日開出末期「大福彩」得獎號，吸引粉絲掏錢買單。圖╱台灣彩券提供
27日開出末期「大福彩」得獎號，吸引粉絲掏錢買單。圖╱台灣彩券提供
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