子宮外孕跑到肝臟 南非這位媽媽還順利生下來

2019-04-26 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



大陸安徽1名29歲的尤姓女子，日前因為身體不適，驗血被判定可能是「懷孕」，但子宮內卻完全找不到孕囊，經電腦斷層才發現孩子竟然在肝臟，為極為罕見的子宮外孕「肝臟妊娠受精」經手術已將肝臟腫塊除去；根據文獻資料，全球肝臟妊娠的案例，恐怕不到40件。

台北長庚產科主任蕭勝文表示，根據統計，懷孕婦女發生子宮外孕的機率為1％到2％，子宮外孕最常發生的部位為輸卵管，其比例占95％，其餘的部位如卵巢、子宮角，腹腔內大網膜等都曾發生過，肝臟妊娠則屬於子宮外孕於腹腔的一種，是極為罕見的案例。

除了大陸安徽這名案例以外，國外媒體曾於2003年報導，南非一名當年年僅20歲的女性Ncise Cwayita，發現肝臟妊娠，懷孕多週後，當地醫師以特殊的手術方式，幫助Ncise順利產下2800公克的女孩，報導還稱之為「奇蹟嬰兒」。

子宮外孕的案例，通常會在幾周後死亡，容易發生在曾經有動過輸卵管手術、人工流產、曾有流產經驗、剖腹產、輸卵管發育異常等女性身上，子宮外孕所出現的症狀，最常見的為骨盆與腹部疼痛，且輕壓腹部會有劇烈疼痛感，約有6成的患者，會有少量的出血，使女性誤以為是月經，並延誤治療的時機。

根據文獻資料顯示，全球肝臟妊娠的案例為39件，只要早期接受治療就能透過腹腔鏡處理；蕭勝文說，2007年他發表過11例腹腔外孕的報告，只要早期發現，通常都可以透過腹腔鏡處理，術後恢復狀況佳，比傳統手術更好。