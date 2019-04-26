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家庭月入15萬在中南部算什麼咖？ 網：呼風喚雨、跟神一樣

2019-04-26 20:09聯合新聞網 綜合報導

網友詢問若家庭月收入達15萬，在中南部非都市區域，能過上怎麼樣的生活。示意圖／i...
網友詢問若家庭月收入達15萬，在中南部非都市區域，能過上怎麼樣的生活。示意圖／ingimage
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南北兩樣情！台灣的北部與南部不僅是物價，連薪資、福利都有相當的差距，若是有家庭的民眾，更要考量家庭及孩子的開銷，一分一毫都要精打細算。一名網友便在網路詢問，「家庭月收入15萬，在中南部好過嗎？」，一家三口以這樣的條件，在中南部能擁有怎樣的生活水平。貼文引發網友討論，有網友直言月收15萬，在中南部便「跟神一樣」！

一名網友在PTT發文表示，目前家中以三口計，如果一個月的家庭收入有到15萬元的話，「在中南部的非都市區域，能過上怎麼樣的生活水平？」，懷疑家庭月收15萬的條件，在中南部地區算是好過，還是只能算是及格邊緣。

貼文發出後，隨即引發網友討論，部分網友認為這樣的條件相當不錯，「跟神一樣」、「呼風喚雨」、「是上層階級的」，網友也提出見解，「15萬大概已經可以買個小別墅，外加雙B」、「一家三口15萬在南部會很好過，只要不奢侈花費濫用，仍有餘力存下很多錢」。

也有網友持不同看法，「普通過的去、餓不死，但也別想過太爽」、「生活比較沒壓力，不用擔心沒錢，但沒到土豪，畢竟要養小孩」，也有網友打臉表示，「如果有房貸，還是跟乞丐一樣」、「雖然物質上真的比較好，但是實際上也是很難存很多」，網友也分享自己的經驗，「我也剛好15萬一家三口，在竹北普通偏低，南部應該不錯」。

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