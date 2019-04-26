試管嬰兒胚胎植入愈多愈好？ 國健署：恐威脅母子性命

2019-04-26 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



人工生殖技術提供不孕夫妻生兒育女的希望，但不少不孕婦女太盼望成功，以為一次植入多個胚胎將提高懷孕機率，國健署提醒，人工生殖植入過多胚胎數，常導致多胞胎懷孕，恐增加流產風險，多胞胎新生兒的早產、缺陷或死亡機率也比較單胞胎高。對母親而言，多胞胎生產更可能引發母體凝血功能不良、感染甚至敗血症死亡。

據國民健康署最新資料，國內4個人工生殖子女中，就有1個是多胞胎，醫師表示，在人工生殖多胞胎中最常見的問題就是早產，在低體重部分，三胞胎及雙胞胎出生體重低於1500公克分別占33.3％、5.9％，但單胞胎僅1.8％出生體重不足1500公克。

國健署真相與闢謠專欄以「多胞胎多福氣？施行人工生殖，胚胎植入數愈多愈好？」為題，提醒不孕夫妻，懷孕早期如有多胞胎，風險包括有3至7％流產機率、早產、出生胎兒體重輕、母體凝血功能不良、感染，甚至敗血症死亡等；對母親而言，發生貧血、高血壓、產後出血、敗血症、妊娠毒血症、妊娠糖尿病等併發症的機率也較單胎生產高。

台灣生殖醫學會常務理事、台大醫院婦產部主治醫師陳信孚指出，「沒必要植入那麼多顆胚胎。」醫學會提供的指引已明確寫著，35歲以下女性只需植入一至兩顆胚胎，著床成功率就可達5成以上，雖40歲以上女性成功率較低，但透過取出部分胚胎細胞，進行基因診斷、染色體篩檢或其他檢查，找出染色體正常者，植入兩、三顆胚胎，成功率也可達5成以上。