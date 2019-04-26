加桃機Line帳號 問題3秒就有解 還能查航班動態

2019-04-26 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



桃園機場自去年12月推出Line帳號迄今，已超過5000名好友，桃機公司表示，針對旅客提問，Line在平均1秒、最長3秒內就可提供參考資訊，大大縮短了過往詢問人工客服的時間，且能滿足8成以上的旅客問題。機場公司最推薦旅客使用「訂閱航班資訊」功能，只要輸入日期和航班，不管是出國或是接送親友，可隨時確認航班的最新動態。

桃機公司指出，桃機自2012年起經營臉書粉專，目前粉絲團超過18萬人追蹤，2018年中起，有鑑於Line在台灣市場滲透率極高，開始評估建置Line官方帳號及聊天機器人的可行性，透過粉絲專頁與Messenger累積多年國內外旅客詢答大數據資料，發現「航班資訊」、「出入境問題」和「航廈設施及服務」是旅客關心的前3名問題，經歸納、分類、腳本試寫，機場公司嘗試先在臉書粉專Messenger導入Chatbot聊天機器人，利用自動回復及服務不間斷特性，旅客問題處理時間由過往人工平均1小時縮短至2分鐘。

在桃園機場Line帳號中，73%使用者選擇中文界面，針對旅客提出問題，可以在平均1秒、最長3秒內提供合適的參考資訊，目前Chatbot聊天機器人可滿足8成以上的旅客問題，僅2到8%會轉進人工客服。其中，機場公司推薦旅客使用「訂閱航班資訊」功能，只要輸入日期和航班，不管是出國或是接送親友，可隨時確認航班的最新動態。