加桃機Line帳號 問題3秒就有解 還能查航班動態
桃園機場自去年12月推出Line帳號迄今，已超過5000名好友，桃機公司表示，針對旅客提問，Line在平均1秒、最長3秒內就可提供參考資訊，大大縮短了過往詢問人工客服的時間，且能滿足8成以上的旅客問題。機場公司最推薦旅客使用「訂閱航班資訊」功能，只要輸入日期和航班，不管是出國或是接送親友，可隨時確認航班的最新動態。
桃機公司指出，桃機自2012年起經營臉書粉專，目前粉絲團超過18萬人追蹤，2018年中起，有鑑於Line在台灣市場滲透率極高，開始評估建置Line官方帳號及聊天機器人的可行性，透過粉絲專頁與Messenger累積多年國內外旅客詢答大數據資料，發現「航班資訊」、「出入境問題」和「航廈設施及服務」是旅客關心的前3名問題，經歸納、分類、腳本試寫，機場公司嘗試先在臉書粉專Messenger導入Chatbot聊天機器人，利用自動回復及服務不間斷特性，旅客問題處理時間由過往人工平均1小時縮短至2分鐘。
在桃園機場Line帳號中，73%使用者選擇中文界面，針對旅客提出問題，可以在平均1秒、最長3秒內提供合適的參考資訊，目前Chatbot聊天機器人可滿足8成以上的旅客問題，僅2到8%會轉進人工客服。其中，機場公司推薦旅客使用「訂閱航班資訊」功能，只要輸入日期和航班，不管是出國或是接送親友，可隨時確認航班的最新動態。
3月份Line帳號也推出餐飲折扣好康分享，旅客消費前可先領取優惠券，在機場兌換使用，目前最受旅客歡迎的是二航出境管制區林東芳牛肉麵購餐贈小菜優惠，另外一航廈出境管制區illy咖啡餐飲折抵20元，也頗受使用者青睞。民眾若想加入桃園機場Line帳號，可在好友頁面搜尋＠taoyuanairport（Line ID），除可收到桃機最新訊息、優惠券，還能參加不定期舉辦的抽獎活動。
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