板橋麻疹婦女負壓隔離治療 135接觸者健康良好

2019-04-26 16:40 中央社 新北26日電



新北市板橋婦女罹患麻疹，因曾前往菲律賓麻疹疫區旅遊，研判為境外感染。市府衛生局表示，病患目前在醫院負壓隔離病房治療，也透過疫情調查監測135位接觸者的健康狀況良好。

新北市府衛生局疾病管制科長許玉芬今天接受中央社訪問表示，病患是44歲的家庭婦女，18日因為發燒前往診所就醫、20日又因為喉嚨痛前往診所治療，診所醫師以症狀類似呼吸道感染診治。

許玉芬說，病患症狀一直未舒緩，23日前往醫院檢查發現有疹子，醫師懷疑是麻疹，通報並採檢後確認。目前病患在醫院的負壓隔離病房治療，27日才能出院。

衛生局疫情調查，病患於4月3日至7日曾前往菲律賓旅遊，曾有麻疹流行地區旅遊史，研判是境外感染。同時，調查曾與病患接觸的家人、診所人員及計程車司機等，已經請135人健康自主管理與監控、回報。

衛生局表示，目前並沒有接受監控者發病，依照潛伏期，接觸者必須健康管理至5月15日。

許玉芬說，麻疹好發於春、秋兩季節，3、4月是流行高峰期，病患會出疹、有時伴隨咳嗽、流鼻水或結膜炎，在病患沒出疹子前，症狀與感冒類似，發病初期通常傳播力較強。

許玉芬表示，此一個案為家庭主婦，交通運輸與公共場所活動史比較單純，也無職場接觸者，計程車司機已經介入健康監測對象。

許玉芬提醒民眾，出入醫院或人潮密集的公共場所等，應戴口罩以降低病毒傳播的風險。她也鼓勵病患就醫敘述時要告知旅遊史，讓診所醫師早期發現並通報，避免擴大感染。