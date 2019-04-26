親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

立院三讀了！颱風天出外勤 雇主須提供防護設備或安全措施

蔡英文挨轟「政治淫婦」 柯文哲：她現在吃到苦頭了

台灣旅客遊日占用超商停車格他覺丟臉 日網友回應了

2019-04-26 17:22聯合新聞網 綜合報導

一名網友在日本開車旅遊時，看到有台灣人把租來的車占用超商停車格大半天，讓他覺得超...
一名網友在日本開車旅遊時，看到有台灣人把租來的車占用超商停車格大半天，讓他覺得超丟臉。 圖／擷取自「爆廢公社」
分享
日本是台灣人最喜歡去的國家之一，也有許多台灣遊客喜歡到日本租車旅遊，但一名台灣網友發現許多人常會把在台灣違停的習慣帶到國外去。這名網友在臉書「爆廢公社」寫道之前在日本開車時，停在一處超商購物，但他發現超商外聚集了警察、超商店員、租車員工圍著5、6台車子拍照，原來這幾輛車子都是一群台灣遊客所承租的，只是他們把車子占用超商停車格半天以上，這讓原PO也感覺到很丟臉。

這位貼文的網友表示自己常到日本自駕「趴趴走」，當天他要去拍富士山絕美街景，於是從新宿往山梨縣出發。離開東京都會區後停車場就沒那麼密集，於是他使用APP搜尋，先找到當地幾個周邊的停車場。停在收費停車場後，他便走到附近的一家超商買些水和食物，還沒走進店裡就看到店外停車場有一名警察、一名超商店員、一位租車公司的員工，正對著5、6輛休旅車和轎車在拍照。

原PO隱約聽到有人說「台湾からのお客様…（台灣來的客人）」，讓他好奇的站在門口邊喝飲料邊聽談話內容。原來這幾輛車是一群台灣遊客所租的，應該是家族旅遊，但卻因為占用便利商店停車場至少半天以上時間，而且其中一輛還停在便利商店停車場出入口的馬路邊，店家於是透過車上租車公司識別貼紙聯繫到工作人員，但租車公司打電話、發mail都聯絡不上租車者，只好報警處理。

員警到場後便開始拍照，隨後張貼一張單子在車上，原PO丟垃圾時偷瞄了幾眼，看到單子上寫著「駐車違反」，意思是「違規停車」，讓他直呼「這張下去不得了，據我所知至少2萬5到3萬日幣（約新台幣7千到8千4），還要到警察局去寫資料，5、6台車加起來的罰金加起來就…」而且附近還有居民聚集圍觀，好像發生大事一樣。

原PO說過去在日本別的地區也有看過類似占用停車位的情形，地主是有權力可以要求駕駛支付高額違規停車費用的，更別想在路邊隨便亂停，「警察來處理就不是罰錢了事，也別想灰來灰去（台語，即爭論、辯解之意），警察把駕駛直接上銬帶走都不意外，最重要的是違停的駕駛必須要跟地主或店家道歉謝罪，日本對於這個行為很看重」。

他最後也感嘆的說「當下看到這種丟臉行為的，居然是來自自己國家的遊客…傻眼」。網友們也附和地表示認同，有人說「別把台灣壞習慣帶去他國丟臉」、「一粒老鼠屎壞了一鍋粥」、「台灣交通違規罰太輕，所以大家都不當一回事」、「相信我這事情會持續發生的」、「這種人不要讓別國對台灣印象變差好嗎？以後外國如果嚴禁台灣人幹嘛的時候就真的欲哭無淚了」、「看看多少人一直想打檢舉人，就能知道素質到底在哪裡了」。

雖然網友們怒批太丟臉，但一名日本網友則留言表示「允許我用日本人的觀點來看待台灣」。他不覺得日本人會因為一個舉動就認為台灣人很爛，每個國家都有低等素質的人存在，「美國去過嗎？我去一趟才知道電動做的亂停亂撞原來都是事實啊，然後水準是代表一個國家嗎？這我不太認同，做好自己就好了。而且呀，日本人非常非常喜歡台灣人的」。

爆廢公社違停
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

彭佳嶼海域乍現「海市蜃樓」？氣象局：也可能是對流胞

2019-04-26 16:42

拚翻倍！大福彩最後一期買氣暴增 頭獎上看3.7億元

2019-04-26 16:36

子宮外孕跑到肝臟 南非這位媽媽還順利生下來

2019-04-26 16:32

試管嬰兒胚胎植入愈多愈好？ 國健署：恐威脅母子性命

2019-04-26 16:30

加桃機Line帳號 問題3秒就有解 還能查航班動態

2019-04-26 16:13

「大福彩」掰掰！3.7億頭獎4/27揭曉

2019-04-26 16:11

大福彩最後一期 單注獎金有機會增6倍

2019-04-26 15:55

影／揭器捐協調師祕辛 醫院辦職人劇特映會

2019-04-26 15:52

《與惡》總評：台劇新本土運動的高峰

2019-04-26 15:51

台彩緊急宣布 大福彩頭獎上衝3.7億元

2019-04-26 15:46

陳玲與聯合報兩慈善基金會合作 捐助霞雲國小

2019-04-26 15:24

彰濱廢輪胎場大火空汙無異常 環團質疑監測搞錯方向

2019-04-26 15:13

南台灣廢核遊行高雄部分路線管制 漢神巨蛋前演出路倒

2019-04-26 15:13

中央大學五四百年「羅家倫特展」 看見教育家誠樸雄偉

2019-04-26 15:11

蘇揆證實：明年春節連假7天 未來最長休10天

2019-04-26 14:27

揭黑心蛋慘遭威脅 吹哨者等9個月獎金僅10萬元

2019-04-26 14:23

林佳龍震後挺觀光 花蓮春遊加碼800萬元

2019-04-26 14:22

台鐵6月19日改點 調整92班次、砍周日班表

2019-04-26 14:21

醫美事故衍生醫療費 健保委員：不應健保支付

2019-04-26 14:19

一小時收兩分地！用這台機器收地瓜效率比人工快80倍

2019-04-26 14:02

美食外送平台 7月前須登錄食品業否則最高罰300萬

2019-04-26 14:01

婦頻尿腎功能不良 就診發現有完整鹿角性結石

2019-04-26 13:55

台灣油杉可大量育苗 農委會不再指定為珍貴稀有植物

2019-04-26 13:36

女星孕期性行為害兒出生滿臉豆花？ 醫師：怎麼可能啦

2019-04-26 13:20

20年前嫁身障兒 婆婆感謝越南媳婦不離不棄

2019-04-26 13:14

台灣好行 高鐵桃園到大溪慈湖假日2小時變40分美景不變

2019-04-26 13:01

產婦患妊娠糖尿病又不忌口 生下巨嬰又影響幼兒安全

2019-04-26 13:00

12種罕重病是否適用病主法 衛福部6月底公告

2019-04-26 12:47

靠彩妝美甲養大2兒 單親爸上妝領模範勞工獎

2019-04-26 12:33

網PO視力檢測圖 看到這4個數字代表眼睛很健康

2019-04-26 12:19

健保會委員提案：醫美事故衍生的醫療費不應健保支付　

2019-04-26 11:51

震後挺觀光 林佳龍宣布花蓮春遊加碼800萬元

2019-04-26 11:38

年金改革省下的錢去哪？全教總要求公布挹注退撫金明細

2019-04-26 11:35

舉發撈億元黑心蛋商九個月後 吹哨者獎金只領到10萬

2019-04-26 11:11

3個月前阿嬤蹲不下去 經他巧手阿嬤還去鑽轎底

2019-04-26 10:43

蘇揆證實明年年假至少7天 女性紛哀嚎「媳婦好累」

2019-04-26 10:32

台鐵6月19日改點 停假日班表、砍5班蚊子列車

2019-04-26 10:18

視力不良看眼科 竟發現是腦膜瘤

2019-04-26 10:04

百年茶飲「王老吉」台灣連關3店 業者:請期待全新風貌

2019-04-26 09:58
看更多

熱門文章

網PO視力檢測圖 看到這4個數字代表眼睛很健康

2019-04-26 12:19

阿嬤每天餵童看手機 4歲男童近視650度

2019-04-25 19:19

蘇揆證實明年年假至少7天 女性紛哀嚎「媳婦好累」

2019-04-26 10:32

明年春節連假 可望至少7天

2019-04-25 23:49

夫妻月薪6萬硬扛5萬房貸 笑租屋族「不買房不認真」

2019-04-26 10:27

獨／春節連假至少7天…政院拍板後 明年可實施

2019-04-26 00:02

桃市情侶檔確診感染麻疹 接觸者達589人

2019-04-25 20:10

25公斤哈士奇寄放寵物旅社 再見已是一個密封包裹

2019-04-26 13:53

越愛看FB、IG，越愛花錢 研究證實：愛看社群網站的人超難儲蓄

2019-04-26 00:08

土城人也有UNIQLO啦！金城路店周五開幕 商品最低145元起

2019-04-25 19:21

女兒問能否牽我進禮堂？ 老爸「四字神回」笑翻眾人

2019-04-26 15:01

爆量芋泥、麻糬燒、雪花冰一次滿足 IG冰品控口袋店！

2019-04-25 18:39

高雄旗津海岸5隻小虎鯨擱淺 凌晨吊掛

2019-04-26 00:56

震後挺觀光 林佳龍宣布花蓮春遊加碼800萬元

2019-04-26 11:38

包賣船票不包服務？ 旅行社遭控訴「遊輪變逃難」

2019-04-25 21:12

每日星座運勢／獅子鴻運當頭事順利 異性緣超級好

2019-04-26 00:00

吳德榮：今明氣溫降 午後對流要當心

2019-04-26 07:32

一夜白髮是真的嗎？ 醫師：不可能真實發生

2019-04-25 19:22

年金改革省下的錢去哪？全教總要求公布挹注退撫金明細

2019-04-26 11:35

《復仇者聯盟4》布麗拉森穿CELINE 爆驚奇胸器

2019-04-26 11:33

到宜蘭「斑比山丘」與梅花鹿近距離接觸 這幾件事要注意

2019-04-25 20:10

換牙有阻生齒發生 醫：把握6至12歲前黃金矯正時機

2019-04-25 20:45

【父女之間】婷婷／我的教練老爸

2019-04-26 06:00

【師長心情】何佩梅／風中的白芒花

2019-04-26 06:00

天秤需要神救援、金牛抽絲剝繭！12星座面對報稅時的反應

2019-04-26 09:23

路思義教堂、台中州廳入列 國定古蹟增至105處

2019-04-25 22:21

健保會委員提案：醫美事故衍生的醫療費不應健保支付　

2019-04-26 11:51

手速刷起來！新北第一間「壽司郎」26日開放訂位 3款限定壽司必搶

2019-04-25 21:41

台鐵6月19日改點 停假日班表、砍5班蚊子列車

2019-04-26 10:18

女星孕期性行為害兒出生滿臉豆花？ 醫師：怎麼可能啦

2019-04-26 13:20

銅藻又來！ 北海岸驚現垃圾流

2019-04-26 00:24

小孟塔羅：我有哪種不為人知的憂鬱因子？

2019-04-26 09:23

【我愛一個人煮-61】太陽臉／古早味芝麻燒餅

2019-04-26 06:00

國泰航空即日起祭出85折 買東京機票送京成電鐵乘車券

2019-04-25 18:07

「看都不看我一眼」可怕在哪：讓男性受傷的，是放不下的男子氣概

2019-04-26 10:43

彭啟明：下周有入梅跡象 是否發展典型梅雨鋒面尚難測

2019-04-26 07:49

百年茶飲「王老吉」台灣連關3店 業者:請期待全新風貌

2019-04-26 09:58

台北竟然有黑面琵鷺！ 北市「賞鳥秘境」逾40種鳥類可以看

2019-04-25 18:03

「大福彩」掰掰！3.7億頭獎4/27揭曉

2019-04-26 16:11

與癌共處 每天5至10分鐘練習正念把握當下

2019-04-25 20:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top