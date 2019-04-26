台灣旅客遊日占用超商停車格他覺丟臉 日網友回應了

2019-04-26 17:22 聯合新聞網 綜合報導



一名網友在日本開車旅遊時，看到有台灣人把租來的車占用超商停車格大半天，讓他覺得超丟臉。 圖／擷取自「爆廢公社」 分享 facebook 日本是台灣人最喜歡去的國家之一，也有許多台灣遊客喜歡到日本租車旅遊，但一名台灣網友發現許多人常會把在台灣違停的習慣帶到國外去。這名網友在臉書「爆廢公社」寫道之前在日本開車時，停在一處超商購物，但他發現超商外聚集了警察、超商店員、租車員工圍著5、6台車子拍照，原來這幾輛車子都是一群台灣遊客所承租的，只是他們把車子占用超商停車格半天以上，這讓原PO也感覺到很丟臉。

這位貼文的網友表示自己常到日本自駕「趴趴走」，當天他要去拍富士山絕美街景，於是從新宿往山梨縣出發。離開東京都會區後停車場就沒那麼密集，於是他使用APP搜尋，先找到當地幾個周邊的停車場。停在收費停車場後，他便走到附近的一家超商買些水和食物，還沒走進店裡就看到店外停車場有一名警察、一名超商店員、一位租車公司的員工，正對著5、6輛休旅車和轎車在拍照。

原PO隱約聽到有人說「台湾からのお客様…（台灣來的客人）」，讓他好奇的站在門口邊喝飲料邊聽談話內容。原來這幾輛車是一群台灣遊客所租的，應該是家族旅遊，但卻因為占用便利商店停車場至少半天以上時間，而且其中一輛還停在便利商店停車場出入口的馬路邊，店家於是透過車上租車公司識別貼紙聯繫到工作人員，但租車公司打電話、發mail都聯絡不上租車者，只好報警處理。

員警到場後便開始拍照，隨後張貼一張單子在車上，原PO丟垃圾時偷瞄了幾眼，看到單子上寫著「駐車違反」，意思是「違規停車」，讓他直呼「這張下去不得了，據我所知至少2萬5到3萬日幣（約新台幣7千到8千4），還要到警察局去寫資料，5、6台車加起來的罰金加起來就…」而且附近還有居民聚集圍觀，好像發生大事一樣。

原PO說過去在日本別的地區也有看過類似占用停車位的情形，地主是有權力可以要求駕駛支付高額違規停車費用的，更別想在路邊隨便亂停，「警察來處理就不是罰錢了事，也別想灰來灰去（台語，即爭論、辯解之意），警察把駕駛直接上銬帶走都不意外，最重要的是違停的駕駛必須要跟地主或店家道歉謝罪，日本對於這個行為很看重」。

他最後也感嘆的說「當下看到這種丟臉行為的，居然是來自自己國家的遊客…傻眼」。網友們也附和地表示認同，有人說「別把台灣壞習慣帶去他國丟臉」、「一粒老鼠屎壞了一鍋粥」、「台灣交通違規罰太輕，所以大家都不當一回事」、「相信我這事情會持續發生的」、「這種人不要讓別國對台灣印象變差好嗎？以後外國如果嚴禁台灣人幹嘛的時候就真的欲哭無淚了」、「看看多少人一直想打檢舉人，就能知道素質到底在哪裡了」。

雖然網友們怒批太丟臉，但一名日本網友則留言表示「允許我用日本人的觀點來看待台灣」。他不覺得日本人會因為一個舉動就認為台灣人很爛，每個國家都有低等素質的人存在，「美國去過嗎？我去一趟才知道電動做的亂停亂撞原來都是事實啊，然後水準是代表一個國家嗎？這我不太認同，做好自己就好了。而且呀，日本人非常非常喜歡台灣人的」。