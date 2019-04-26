AIT不滿UBER條款 計程車聯盟回嗆：放任假新創

2019-04-26 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



美國在台協會（AIT）昨天寫信給我國政府，對交通部研修「UBER條款」表達不滿。台灣計程車產業發展聯盟今天赴行政院遞交陳情書，批評UBER是集假新聞、假新創、假共享於一身的「三假非法企業」，AIT不應強迫台灣政府放任UBER，且支持交通部通過修法草案。

俗稱UBER條款的「汽車運輸管理規則」第103條之1修正草案，2個月預告期今天屆滿。但AIT昨天寫信給我國政府，信中明白指出UBER條款兩大不合理疑慮，包括要求每次載客後要回到營業地點、每次租賃時間要一小時，認為這兩項要求大幅降低駕駛、消費者的使用意願，等同禁止APP叫車業在台灣服務，盼能重新考慮此次修法。

對此，台灣計程車產業發展聯盟今天也提出陳情書，赴行政院門口抗議，行政院交通處副處長吳政昌也接見，從中華民國計程車商業同業公會全國聯合會理事丁平和手中接過陳情書。

陳情書指出UBER有「三假」問題，包括假新聞、假新創、假共享。

台灣計程車產業發展聯盟表示，UBER用「假新聞」誆騙司機及業者投入。UBER宣稱交通部同意合法一事，但經交通部查證當時會談錄音紀錄，「確認是UBER說謊且違反當初願意完全守法營運的承諾。」公路總局2年來也累計開出154張罰單，但UBER無守法意願，持續擴大非法營運。聯盟也認為，AIT應要求UBER改正而非掩護。

台灣計程車產業發展聯盟也說，UBER用「假新創」規避守法義務，傷害乘客及司機利益。

針對消費者端，聯盟認為，租車代僱駕駛之管理，不須如同合法計程車司機，須通過警政署考試、直接列冊納管查核，也無需出示良民證供乘客查核，警政機關、主管機關交通部完全無法掌握UBER代僱駕駛身分。同樣從事隱蔽性高的小客車載客行為，若無納管，將衍生乘客安全之龐大漏洞。

針對駕駛端，聯盟認為，UBER駕駛因非合法客運司機身分，被迫接收UBER平台達25－33％抽成；且台灣合法計程車司機因UBER非法競爭、掠奪生計，已造成一年來台灣有9名司機走上絕境。

台灣計程車產業發展聯盟也指出，UBER以「假共享」之名，迴避運輸業責任，積欠25億罰款卻持續在台營運牟取暴利，「若是真的共享經濟，怎麼會讓數千名司機投入購車成為全職駕駛？」認為UBER應全額賠償司機損失。

聯盟也向行政院提出三項訴求：一、支持交通部修法，督促交通部於兩周內完成法制程序公告實施。二、協調跨部會合作要求UBER落地納管，將金流及資訊流留在台灣。三、責成交通部及法務部追繳UBER積欠之25億罰款，繳清罰款才能在台營業。