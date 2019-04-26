陳玲與聯合報兩慈善基金會合作 捐助霞雲國小

相關新聞
網PO視力檢測圖 看到這4個數字代表眼睛很健康2019-04-26 12:19
震後挺觀光 林佳龍宣布花蓮春遊加碼800萬元2019-04-26 11:38
蘇揆證實明年年假至少7天 女性紛哀嚎「媳婦好累」2019-04-26 10:32
北投出現麻疹群聚傳染？ 疾管署駁：網路不實謠言2019-04-25 10:17
《與惡》總評：台劇新本土運動的高峰2019-04-26 15:51
台彩緊急宣布 大福彩頭獎上衝3.7億元2019-04-26 15:46
繁星放榜 她克服行動不便考取國立大學2019-04-26 15:35
AIT不滿UBER條款 計程車聯盟回嗆：放任假新創2019-04-26 15:24
彰濱廢輪胎場大火空汙無異常 環團質疑監測搞錯方向2019-04-26 15:13
南台灣廢核遊行高雄部分路線管制 漢神巨蛋前演出路倒2019-04-26 15:13
中央大學五四百年「羅家倫特展」 看見教育家誠樸雄偉2019-04-26 15:11
蘇揆證實：明年春節連假7天 未來最長休10天2019-04-26 14:27
揭黑心蛋慘遭威脅 吹哨者等9個月獎金僅10萬元2019-04-26 14:23
林佳龍震後挺觀光 花蓮春遊加碼800萬元2019-04-26 14:22
台鐵6月19日改點 調整92班次、砍周日班表2019-04-26 14:21
醫美事故衍生醫療費 健保委員：不應健保支付2019-04-26 14:19
一小時收兩分地！用這台機器收地瓜效率比人工快80倍2019-04-26 14:02
美食外送平台 7月前須登錄食品業否則最高罰300萬2019-04-26 14:01
婦頻尿腎功能不良 就診發現有完整鹿角性結石2019-04-26 13:55
台灣油杉可大量育苗 農委會不再指定為珍貴稀有植物2019-04-26 13:36
女星孕期性行為害兒出生滿臉豆花？ 醫師：怎麼可能啦2019-04-26 13:20
20年前嫁身障兒 婆婆感謝越南媳婦不離不棄2019-04-26 13:14
台灣好行 高鐵桃園到大溪慈湖假日2小時變40分美景不變2019-04-26 13:01
產婦患妊娠糖尿病又不忌口 生下巨嬰又影響幼兒安全2019-04-26 13:00
12種罕重病是否適用病主法 衛福部6月底公告2019-04-26 12:47
靠彩妝美甲養大2兒 單親爸上妝領模範勞工獎2019-04-26 12:33
健保會委員提案：醫美事故衍生的醫療費不應健保支付2019-04-26 11:51
年金改革省下的錢去哪？全教總要求公布挹注退撫金明細2019-04-26 11:35
舉發撈億元黑心蛋商九個月後 吹哨者獎金只領到10萬2019-04-26 11:11
3個月前阿嬤蹲不下去 經他巧手阿嬤還去鑽轎底2019-04-26 10:43
台鐵6月19日改點 停假日班表、砍5班蚊子列車2019-04-26 10:18
視力不良看眼科 竟發現是腦膜瘤2019-04-26 10:04
百年茶飲「王老吉」台灣連關3店 業者:請期待全新風貌2019-04-26 09:58
彭啟明：下周有入梅跡象 是否發展典型梅雨鋒面尚難測2019-04-26 07:49
吳德榮：今明氣溫降 午後對流要當心2019-04-26 07:32
天氣轉熱 中醫師推薦薄荷解暑茶2019-04-26 07:12
狂玩手機…4歲孩童近視650度2019-04-26 00:35
雄獅遊輪行程 900人控訴「像逃難」2019-04-26 00:35
銅藻又來！ 北海岸驚現垃圾流2019-04-26 00:24
熱門文章
網PO視力檢測圖 看到這4個數字代表眼睛很健康2019-04-26 12:19
阿嬤每天餵童看手機 4歲男童近視650度2019-04-25 19:19
蘇揆證實明年年假至少7天 女性紛哀嚎「媳婦好累」2019-04-26 10:32
明年春節連假 可望至少7天2019-04-25 23:49
夫妻月薪6萬硬扛5萬房貸 笑租屋族「不買房不認真」2019-04-26 10:27
「IKEA新店店」餐廳有河濱公園景觀 5月16日開幕2019-04-25 17:22
獨／春節連假至少7天…政院拍板後 明年可實施2019-04-26 00:02
桃市情侶檔確診感染麻疹 接觸者達589人2019-04-25 20:10
越愛看FB、IG，越愛花錢 研究證實：愛看社群網站的人超難儲蓄2019-04-26 00:08
25公斤哈士奇寄放寵物旅社 再見已是一個密封包裹2019-04-26 13:53
土城人也有UNIQLO啦！金城路店周五開幕 商品最低145元起2019-04-25 19:21
緊急補貨還是賣光光 想穿賈靜雯《與惡》風襯衫可以這樣做2019-04-25 16:35
爆量芋泥、麻糬燒、雪花冰一次滿足 IG冰品控口袋店！2019-04-25 18:39
高雄旗津海岸5隻小虎鯨擱淺 凌晨吊掛2019-04-26 00:56
包賣船票不包服務？ 旅行社遭控訴「遊輪變逃難」2019-04-25 21:12
吳德榮：今明氣溫降 午後對流要當心2019-04-26 07:32
每日星座運勢／獅子鴻運當頭事順利 異性緣超級好2019-04-26 00:00
一夜白髮是真的嗎？ 醫師：不可能真實發生2019-04-25 19:22
震後挺觀光 林佳龍宣布花蓮春遊加碼800萬元2019-04-26 11:38
到宜蘭「斑比山丘」與梅花鹿近距離接觸 這幾件事要注意2019-04-25 20:10
年金改革省下的錢去哪？全教總要求公布挹注退撫金明細2019-04-26 11:35
換牙有阻生齒發生 醫：把握6至12歲前黃金矯正時機2019-04-25 20:45
【父女之間】婷婷／我的教練老爸2019-04-26 06:00
【師長心情】何佩梅／風中的白芒花2019-04-26 06:00
路思義教堂、台中州廳入列 國定古蹟增至105處2019-04-25 22:21
《復仇者聯盟4》布麗拉森穿CELINE 爆驚奇胸器2019-04-26 11:33
健保會委員提案：醫美事故衍生的醫療費不應健保支付2019-04-26 11:51
女兒問能否牽我進禮堂？ 老爸「四字神回」笑翻眾人2019-04-26 15:01
天秤需要神救援、金牛抽絲剝繭！12星座面對報稅時的反應2019-04-26 09:23
女星孕期性行為害兒出生滿臉豆花？ 醫師：怎麼可能啦2019-04-26 13:20
手速刷起來！新北第一間「壽司郎」26日開放訂位 3款限定壽司必搶2019-04-25 21:41
銅藻又來！ 北海岸驚現垃圾流2019-04-26 00:24
台鐵6月19日改點 停假日班表、砍5班蚊子列車2019-04-26 10:18
國泰航空即日起祭出85折 買東京機票送京成電鐵乘車券2019-04-25 18:07
「看都不看我一眼」可怕在哪：讓男性受傷的，是放不下的男子氣概2019-04-26 10:43
【我愛一個人煮-61】太陽臉／古早味芝麻燒餅2019-04-26 06:00
彭啟明：下周有入梅跡象 是否發展典型梅雨鋒面尚難測2019-04-26 07:49
小孟塔羅：我有哪種不為人知的憂鬱因子？2019-04-26 09:23
台北竟然有黑面琵鷺！ 北市「賞鳥秘境」逾40種鳥類可以看2019-04-25 18:03
雄獅太陽公主號遊輪紛爭 消基會：應賠單價三分之一2019-04-25 16:28
留言