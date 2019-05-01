首批智利水蜜桃蘋果5月抵台!

2019-05-01 00:00 文／ 台灣新果國際有限公司 提供



每年接近5月，很多老饕都知道智利的水蜜桃蘋果季節即將到來。水蜜桃蘋果(Ambrosia)，在台灣也有人稱聖芳蘋果，源自於加拿大哥倫比亞省；90年代初期，偶然在紅龍蘋果的農場中成長萌芽。

台灣新果與智利DDC合作引進智利水蜜桃蘋果 圖／台灣新果國際有限公司 提供 分享 facebook

台灣新果國際有限公司與成立逾65年的智利David Del Curto公司(以下簡稱為DDC)合作引進水蜜桃蘋果。DDC是智利地區唯二擁有水蜜桃蘋果種植專利的公司，特別挑選與加拿大哥倫比亞省最相似的種植環境- 第七區安地斯山脈旁，就是為了提供消費者一致的美味體驗。口感香脆、甜蜜多汁的水蜜桃蘋果絕對能滿足您挑剔的味蕾。

智利中部地區氣候條件十分適合種植水蜜桃蘋果 圖／台灣新果國際有限公司 提供 分享 facebook

智利DDC公司自2009年開始於智利中部地區種植水蜜桃蘋果，地中海型氣候日夜溫差大，正是讓蘋果更顯紅潤、甘甜的條件。產出的水蜜桃蘋果脆度高、甜度極佳，近年來成為台灣消費者指定購買的熱銷品種。

農場為了增添蘋果的色相，在果樹間鋪設反射板，並於上方裝防曬網，輔助蘋果均勻上色。每顆水蜜桃蘋果都經過層層把關，在成長過程中果農摘除多餘的花苞，控制每棵果樹結果的數量，避免果實太小、品質不佳，目的就是種出美味的蘋果。

智利果園上方裝設防曬網、果樹之間鋪設反射板，輔助蘋果均勻上色 圖／台灣新果國際有限公司 提供 分享 facebook

水蜜桃蘋果採摘的時間點也非常重要，每天果農確認蘋果中的澱粉是否已轉化為糖分；然而這個轉化過程十分快速。如果錯過了，蘋果過熟導致果肉鬆軟；過早採摘，蘋果無味、果肉質地不佳。

蘋果收成之後，農場會讓高溫日照的蘋果慢慢冷卻以保持它的風味與脆度，再送入包裝場。水蜜桃蘋果經過高科技檢測設備以及人工的重重篩選後、分級，再交由受訓良好的員工進行人工挑選與包裝，以維持品質的一致性。

有「神仙的食物」之美譽的智利水蜜桃蘋果，甜度高、酸度低、果肉堅實 圖／台灣新果國際有限公司 提供 分享 facebook

智利中部陽光充足、日夜溫差大，產出的水蜜桃蘋果脆度高、酸度低，深獲消費者的喜愛。水蜜桃蘋果光滑透亮的奶油色外皮渲染著嫣紅的色彩，看起來格外可口；果肉密實香脆，飽滿的水分、蜂蜜般的滋味觸發味蕾，令人難以抗拒。

水蜜桃蘋果原文名稱為Ambrosia，源自於古希臘神話，原意為「神仙的食物」，此名字取得十分貼切。而水蜜桃蘋果不易氧化的特性，佐沙拉食用也是不錯的選擇；甜度高，適合加入甜點或是製作成果醬。

來自智利的水蜜桃蘋果預計將於5月初抵達台灣，產季短、產量稀少，喜歡甘脆爽口蘋果的民眾不容錯過。