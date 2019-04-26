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彰濱廢輪胎場大火空汙無異常 環團質疑監測搞錯方向

2019-04-26 15:13聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣線西鄉一個多月來接連發生兩件資源回收場火災，造成空氣嚴重汙染，尤其是本月２１日在彰濱工業區的連燒２０多小時的廢輪胎場大火，更帶有有害氣體，但環保團體質疑環保局在事發時的監測竟是「沒有異常」，今天到彰化縣政府抗議，認為監測方向搞錯，並強調彰化縣的工業區火災頻傳，要求工業區內增設空品監測站。

彰化縣環保局副局長林孟宏接受陳情時表示，當日接獲消防局通報後，立即派員至現場以直讀式儀器PID偵測揮發性有機物濃度，並於火場下風處最接近民眾敏感區位，以空氣品質監測車進行監測。經量測後相關數值皆符合法規標準值，無異常情形，緊急應變監測步驟皆符合環保署標準程序。

針對環保團體要增設空品監測站的訴求，林孟宏說，環保局今年積極向環保署爭取在工業區設置空氣品質微型感測器，已獲同意補助設置200個，將在彰化縣彰濱等工業區內完成布設，以即時有效掌控區內空氣品質狀況。

到縣府抗議的環保團體包括彰化醫療界聯盟、台灣健康空氣行動聯盟、台灣西海岸保育聯盟成員及彰化縣議員吳韋達等人，除拿訴求海報外，還有廢輪始道具，警方則派員前往維護安全。　　

彰化醫療界聯盟理事長錢建文表示，台灣每年約產生１２萬噸廢輪胎，若管理不善，就很容易發生火災，除會釋放各種空氣汙染物外，還有最可怕的世紀之毒戴奧辛，危害人體健康，以及罹癌高風險。

台灣西海岸保育聯盟執行秘書吳慧君質疑縣府對資訊公開的態度太消極，指大火從21日發生至今，已過5天，環保局有派監測車做空品監測，但是到現在都看不到環保局提供任何監測資料，且從當到場的監測車位置，比對氣象站的風向資料，高度質疑監測車擺放位置根本錯誤，她要求環保局拿出監測資料，供民眾監督跟批評，政府才會更進步。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，彰化有11處工業區，空氣品質監測站只有三處(彰化市、二林鎮、線西鄉)，而彰濱工業區工安意外頻傳，引發當地民眾強烈恐慌與不安。要求縣府針對縣內11處工業區開發單位，能主動在縣長王惠美4年任期內，增設空品監測站，落實建設更完善的環境監測網絡，共同守護彰化縣民健康。

彰化縣議員 吳韋達也質疑環保局當時沒有抓緊空汙量測黃金期，而位在台中的委外廠商的監測車抵達現場，到架設開始監測，這時離通報已經過五小時，早已測過量測的時機。他要求環保局與消防局針對火災事件監測車出動細節，進行通盤討論，也期望未來監測車可以消防車機動性為目標努力。

彰濱線西區２１日發生廢輪胎場大火，造成嚴重空汙並帶有有害氣體，但環保團體質疑環保...
彰濱線西區２１日發生廢輪胎場大火，造成嚴重空汙並帶有有害氣體，但環保團體質疑環保局在事發時的監測竟是「沒有異常」。本報資料照片
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彰濱線西區２１日發生廢輪胎場大火，造成嚴重空汙並帶有有害氣體，但環保團體質疑環保...
彰濱線西區２１日發生廢輪胎場大火，造成嚴重空汙並帶有有害氣體，但環保團體質疑環保局在事發時的監測竟是「沒有異常」，今天到彰化縣政府抗議。記者劉明岩／攝影
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彰濱線西區本月２１日發生廢輪胎場大火，造成嚴重空汙並帶有有害氣體，但環保團體質疑...
彰濱線西區本月２１日發生廢輪胎場大火，造成嚴重空汙並帶有有害氣體，但環保團體質疑環保局在事發時的監測竟是「沒有異常」。本報資料照片
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彰濱線西區２１日發生廢輪胎場大火，造成嚴重空汙並帶有有害氣體，但環保團體質疑環保...
彰濱線西區２１日發生廢輪胎場大火，造成嚴重空汙並帶有有害氣體，但環保團體質疑環保局在事發時的監測竟是「沒有異常」，今天到彰化縣政府抗議。記者劉明岩／攝影
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彰濱線西區２１日發生廢輪胎場大火，造成嚴重空汙並帶有有害氣體，但環保團體質疑環保...
彰濱線西區２１日發生廢輪胎場大火，造成嚴重空汙並帶有有害氣體，但環保團體質疑環保局在事發時的監測竟是「沒有異常」。本報資料照片
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空氣品質火災
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