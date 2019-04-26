中央大學五四百年「羅家倫特展」 看見教育家誠樸雄偉

2019-04-26 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



五四運動滿百年，為使青年學子深入認識五四運動健將羅家倫，同時瞭解這位教育家卓越貢獻，中央大學今天起在總圖書館1樓舉辦為期一個月「羅家倫校長特展」，羅家倫校長的次女羅久華參加揭幕，並致贈一批珍貴的羅家倫文物給中央大學。

中央大學校長周景揚和前校長劉兆漢、劉全生今天都出席開幕典禮，台灣兩位最早研究五四運動的學者「五四與中國」作者周陽山教授，以及第一本五四學術論文「五四研究論文集」編著者中央大學歷史所教授汪榮祖也到場。

中央大學表示，羅家倫為五四運動主要發起人之一，曾任清華、中央大學校長、駐印度大使、國史館館長等要職，他在中央大學任內開創了「黃金10年」，這10年正是中大校史上最艱困的時期。中大的校訓是「誠樸」，為呼應時代的召喚，他特別加了「雄偉」兩字，希望藉此勉勵師生要有強健的體魄，才有強健的思想，目標要遠大，以民族文化的命運為重。

羅家倫校長特展分四區，包括羅家倫校長著作專區、羅家倫與五四運動、羅家倫與中央大學與羅家倫墨寶專區，內容豐富。

羅家倫廣為周知的著作「新人生觀」、「新民族觀」、「文化教育與青年」、「逝者如斯集」等，其中「新人生觀」是他在抗戰時期，對中大師生發表一系列慷慨激昂的演講，後來集結成專書，內容倡導有關道德勇氣、運動家風度、責任與權利，以及榮譽感等觀念，對後世影響深遠，此次圖書館總共展出11個不同版本。

特展還有羅家倫當年創辦的「新潮」雜誌，與任職國立中央大學校長、出任印度大使的公文檔案，以及當年的「申報」報導等。羅久華教授致贈給中大的文物，分別為羅家倫校長的「獅子國紀遊」，這是他民國37年到斯里蘭卡（古稱獅子國）擔任特使的珍貴記錄，另致贈珍藏的名製墨廠，胡開文墨廠所製徽州老墨一套。