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美食外送平台 7月前須登錄食品業否則最高罰300萬

2019-04-26 14:01聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

台北市衛生局月初稽查食品物流業者，發現外送員的食安知識不及格，幾乎不清楚冷熱要區隔、冷凍冷藏等觀念，讓機車後的食品物流箱成了「食安漏洞」。衛福部食藥署今公告修正「應申請登錄始得營業之食品業者類別、規模及實施日期」，要求食品物流業者應於今年7月以前全數登錄納管，否則可依法開罰、最高300萬元。

只要一通電話，想吃什麼午餐、晚餐，只要支付些許物流費，就有人可以幫忙送到你家。網路外送美食平台興起，根據食藥署統計，全台目前有17個品牌，如Uber Eats、Foodpanda等，提供食品外送服務，外界可能以為他們是「物流業」，實際上，政府定義他們為「食品物流業」，機車後頭的小箱子，也得符合食品業者的基本要求食品良好衛生規範（GHP）。

食藥署食品組科長林蘭砡表示，新興行業不斷出現，先前才完成對網路外送美食平台的定義，將其列為「食品物流業」，地方政府與業者溝通，即使只是幫忙運送餐點，也要符合基本的規範。隨著定義的建立後，食藥署也在今天要求，物流業者，包含農產品物流、食品物流等，都需要做食品登錄。

林蘭砡表示，登錄的內容包含填報人基本資料、食品業者基本資料、倉儲場所基本資料、運輸工具基本資料，要求必須要在今年7月以前完成登錄，第一次違規將先要求限期改善，第二次違規將可依食安法開罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

食藥署食安
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